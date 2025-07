Un nuevo protocolo de emergencias fijará criterios comunes para todos los ayuntamientos

La Generalitat última la presentación de un protocolo de emergencias para avisar, entre otras instituciones, a los ayuntamientos con el fin de que todo el ... mundo tenga los mismos criterios a la hora de suspender actividades y cerrar instalaciones.

Es una de las decisiones que ha trascendido de la reunión de este miércoles entre el presidente Carlos Mazón y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, quién apoya esta iniciativa. Es más, es una de las que más se ha postulado a favor de esta manera de alerta por lo sucedido en la dana del pasado octubre

Silvent habló de la disparidad de decisiones tomadas ese día en cuanto al cierre de colegios, parques y otras instalaciones que dependen de los ayuntamientos. «Necesitamos es el protocolo para que todos podamos trabajar juntos», consideró la alcaldesa de Catarroja.

En cuanto al resto de asuntos tratados pidió al presidente Mazón un gestor desde la Generalitat para que trate de manera directa los asuntos para la reconstrucción con Catarroja y de esta manera agilizar todos los trámites. A preguntas de LAS PROVINCIAS consideró que esto, que debería debería ser función de la conselleria de Gan Pampols, no funciona de esa manera porque esa vicepresidencia está centrada en el diagnóstico de las inversiones necesarias en la reconstrucción.

La alcaldesa indicó que solicitó la reunión para hablar de los «problemas y necesidades del municipio» devastado por la dana, así como exigir una serie de acuerdos efectivos para «un municipio devastado. Todos los servicios públicos quedaron afectados».

Otra de las peticiones pasa por acelerar la reconstrucción, para lo que consideró fundamental que haya un gestor nombrado por la Generalitat que sea interlocutor directo con todos los departamentos autonómicos. «Hay un compromiso de nombra a una persona para este puesto, y si funciona incluso extenderlo a otros municipios», señaló.

Silvent añadió la necesidad de «celeridad y una mesa de trabajo donde estén todas las administraciones para las obras, todos unidos». En el caso de Catarroja, consideró como prioridades la reconstrucción del IES Berenguer Dalmau, que quedó devastado. Los alumnos empezarán el curso en aulas prefabricadas pero hacen falta «mejoras para esos 1.500 estudiantes». Habló también de un nuevo centro de salud y mantener la atención ambulatoria en Albal.

En cuanto a la petición de dimisión de Mazón de las asociaciones de víctimas, consideró que la visita de este miércoles tenía un carácter de «respeto insitucional, le he dado voz a esa reclamación y le he pedido que se reúna con todos, ha escuchado pero no se ha comprometido». Respetó la acción ciudadana pero matizó que hoy le tocaba «hablar de las necesidades de Catarroja».

Por último, expresó que nueve meses después ha podido «dar voz de esas necesidades con el máximo responsable de la Generalitat», al que invitó formalmente a visitar Catarroja. «No hemos cerrado nada», dijo.

Cabe recordar que Catarroja ha recibido 138 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras municipales, sólo por detrás de Paiporta. Esta cifra de los fondos del Ministerio de Política Territorial da idea de las necesidades y urgencias del municipio.

Silvent ya adelantó al desvelar la reunión con el presidente Mazón que uno de los asuntos prioritarios en el listado de peticiones sería trasladarle el sentimiento y las necesidades de los familiares de las víctimas de la dana de su municipio.

La siguiente petición fue acerca de la necesidad de reurbanizar la zona de Pelayo en el barrio de Les Barraques, que quedó pendiente en la pasada reunión con la Dirección General del Agua el pasado mayo. El problema se genera cuando las lluvias provocan la salida de aguas residuales por el barranco que conecta Albal con Catarroja. Se trata de un problema endémico derivado de la falta de capacidad del colector albalenc que se ha agravado con la dana.

Otro de los temas planteados en la reunión ha sido priorizar y solicitar inversión para abordar el entorno de la calle Blasco Ibáñez próxima al barranco del Poyo donde se derribaron cinco viviendas unifamiliares y donde está ubicado el IES Berenguer Dalmau pendiente de derribo, después de haber trasladado la necesidad a la Conselleria de la Recuperación Económica y Social

Asimismo, la alcaldesa insistió en que la coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento es clave para que la reconstrucción del pueblo sea lo más rápida posible dentro de los parámetros de sostenibilidad y resiliencia que contempla el Plan de la Agenda Urbana de Recuperación de Catarroja.