Urgente Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes
Vuelven las tormentas a la Comunitat.

Vuelven las tormentas a la Comunitat. EFE/ Kai Försterling

Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán

Las precipitaciones llegarán el lunes con intensidad al litoral y prelitoral de Valencia y Castellón

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:24

La dana Alice se niega a dejar la Comunitat Valenciana pese a la ligera tregua de este domingo. Aemet ha vuelto a reactivar el aviso naranja ante una nueva previsión, para el lunes 13, de chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Tras una noche y una madrugada complicada con fuertes aguaceros y desbordamiento de barrancos, las previsión es que los chubascos y tormentas remitan en parte esta tarde de domingo en la Comunitat. Pero la tregua durará poco.

Aemet ha reactivado, desde las 14.00 horas, un aviso amarillo en Valencia y Castellón ante el regreso de las lluvias, pero lo peor llegará el lunes. Aemet prevé de nuevo cielo muy nuboso o cubierto; exceptuando la mitad sur de la provincia de Alicante. Se esperan chubascos y tormentas, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes, no descartándose que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. A las 10.00 horas del lunes se activará un aviso naranja en las provincias de Valencia y Castellón.

En el nivel de alerta NARANJA (intermedio), el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerable en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. La recomendación es: «Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada».

La nueva previsión de aviso naranja ha provocado ya las primeras suspensiones de clases en la Comunitat.

Ligera mejoría el martes 14, aunque la situación es muy variable. Aemet prevé intervalos de nubes bajas y por la tarde, nubosidad de evolución diurna con chubascos en zonas del interior norte, ocasionalmente acompañados de tormenta, y localmente moderados; no se descarta que se extiendan a zonas colindantes

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

