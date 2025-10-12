Alerta en Aldaia: una tromba de 80 litros desborda el barranco de la Saleta Los vecinos siguen la evolución de la tormenta con alarma mientras se hacen batidas por el municipio: «Parece todo controlado»

Apenas un año después, el miedo ha vuelto a tomar cuerpo entre los vecinos de Aldaia. La incontrolable dana Alice, que en un solo día igual ha tenido en jaque a los vecinos de Pilar de la Horadada, a los de Carcaixent con residentes con el agua por los tobillos, a los de Castellón cuando la tormenta dejó el mar para tocar tierra o a los de Valencia ciudad con una tremenda tromba entrada ya la noche de este jueves, puso en tensión entrada ya casi la medianoche a los habitantes de Aldaia. Uno de los municipios en los que la dana del 29-O azotó con fuerza, han visto como el agua caída ha vuelto a desbordar el barranco de la Saleta, uno de los trágicos nombres propios de aquellos infaustos días.

Han sido los integrantes de la Asociación de Afectados por la dana de Aldaia los que han dado la voz de alarma entrada la noche. La misma tromba de agua que ha dejado un aguacero en Valencia ciudad se ha desplazado después hacia Aldaia. «Máxima atención a tormentas repentinas y torrenciales en el área de Valencia y Castellón», fue el aviso que había lanzado poco instantes antes Aemet sobre la evolución del temporal.

Y el vídeo y las fotos que han difundido los afectados por la dana en Aldaia lo atestiguan. El barranco de la Saleta se ha desbordado y el agua ha empezado a correr por el túnel que cruza el municipio.

«Ahora ha parado, parece bastante controlado. Están haciendo una batida por el pueblo, por la tromba caída, pero parece controlado por el momento», ha asegurado a LAS PROVINCIAS Vicent Carcelén, uno de los portavoces de la asociación.

Los propios vecinos han señalado que la tromba caída, tal y como han podido comprobar con los pluviómetros locales, ha estado en torno a los 80 y 100 litros en apenas poco más de una hora.

Las calles han quedado anegadas con más de un palmo de agua y los coches con la inundación a la altura de media rueda. Las batidas por el pueblo para ver posibles daños o afectados, en las que han participado miembros de la Policía Local, así como el propio alcalde o el concejal de Obras, no han dado afortunadamente cerca de la medianoche con males mayores.

