La alerta naranja por lluvias deja las primeras suspensiones de clases el lunes en Valencia La Universitat de València comunica que aplaza toda la actividad docente y los Ayuntamiento de Alfafar y Albal se suman a la medida | Las pedanías y las zonas inundables de Valencia tienen fijada la cancelación automática ante este nivel de alarma

Arturo Checa Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 14:56 | Actualizado 15:11h. Comenta Compartir

La dana no cesa. El nivel de alerta decretado para este lunes por Aemet y el Centro de Emergencias es de color naranja para todo el litoral de la provincia de Valencia, tras reactivarse la alarma y pasar de amarillo a naranja. Y eso ha desencadenado ya los primeros anuncios de suspensiones de clases.

La primera ha sido la Universitat de València. La rectora, «ante la evolución de la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2 en la UV desde las 00:01 del lunes 13 de octubre. En este nivel de emergencia 2 se mantiene la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la UV», como ha informado la institución.

Las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea «siempre que sea posible. En cuanto a las prácticas externas y clínicas, se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen. En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado», han añadido desde la UV.

También ha adoptado la misma medida el Ayuntamiento de Alfafar. «Suspensión de todas las clases lectivas y no lectivas, cierre de parques y jardines, edificios municipales y cancelación de las actividades al aire libre en todo el municipio», como ha informado el Consistorio.

Albal también ha comunicado la suspensión de clases en colegios e institutos y el cierre de los centros. Igualmente suspende todas las actividades estraescolares.

A la lista se sumarán en teoría las pedanías de Valencia y centros educativos situados en zonas inundables de la ciudad, si se sigue el protocolo fijado por el Ayuntamiento de Valencia de suspender las clases de manera automática en caso de alerta naranja, aunque este extremo aún debe ser confirmado por el Consistorio