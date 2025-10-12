Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes
Damián Torres

La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias

Los edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad

EP

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:47

Comenta

La Universitat de València (UV), ante la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2, lo que supone la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones para este lunes, 13 de octubre. En un comunicado, la institución académica ha señalado que las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea «siempre que sea posible».

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, «se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen». «En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado», ha apuntado.

La UV, respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), ha recomendado que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, sus edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

Las personas responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo (PI, PTGAS) con el fin de «garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas».

El Comité de Emergencias de la Universidad realizará un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.

