La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias Los edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:47

La Universitat de València (UV), ante la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2, lo que supone la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones para este lunes, 13 de octubre. En un comunicado, la institución académica ha señalado que las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea «siempre que sea posible».

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, «se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen». «En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado», ha apuntado.

La UV, respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), ha recomendado que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, sus edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

Las personas responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo (PI, PTGAS) con el fin de «garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas».

El Comité de Emergencias de la Universidad realizará un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.