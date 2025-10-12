Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calle inundadas en Alcasser por las lluvias. J.L.Bort

Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más ha llovido este domingo

Para esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Valencia y Castellón

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:53

Durante la madrugada de este domingo, las lluvias han seguido afectando a diversos puntos de la Comunitat Valenciana, aunque con menor intensidad que en días anteriores. Según los registros más recientes, el mayor acumulado se ha producido en Illes Columbretes (Castellón), con 41,6 litros por metro cuadrado, seguido de Burriana, también en Castellón, con 27,6 l/m2, según los datos recogidos por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

En Valencia ciudad, el barrio de Benimaclet ha registrado el mayor acumulado por 26,1 l/m2. También ha llovido de forma intensa en Paterna, donde se han registrado 25,4 l/m2. Mientras que en la provincia de Alicante, los mayores acumulados se han registrado en Dénia, con 20, 5 litros por metro cuadrado.

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas. En el caso de Valencia se mantendrá activo hasta las 11 horas, mientras que en Castellón se extenderá hasta las 17.00 horas.

Según los datos recogidos por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) a las 8.30 horas, estas son las zonas en las que más ha llovido este domingo:

- Illes Columbretes: 41,6 l/m2

- Burriana: 27,6 l/m2

- Benimaclet (Valencia): 26,1 l/m2

- Paterna (casas verdes): 25,4 l/m2

- Dénia (Joan Chabàs): 20,5 l/m2

- Colegio Pureza de María-Grao (Valencia): 20,2 l/m2

- Torreblanca: 20,0 l/m2

- Onda: 19,6 l/m2

- Quart de Poblet: 19,0 l/m2

- Albors (Valencia): 18,8

- Almàssera: 18,0 l/m2

