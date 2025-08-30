Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España

El organismo meteorológico no descarta el regreso de las lluvias con tormentas en el inicio de la semana que viene

Las lluvias y tormentas de los últimos días han decidido dar una tregua en la Comunitat Valenciana dejando un fin de semana apacible con temperaturas agradable que permiten a los valencianos disfrutar de la recta final de las vacaciones. No obstante, esta situación podría tener las horas contadas en algunas zonas de la geografía valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que el calor volverá a hacer acto de presencia.

De esta forma, Aemet prevé para el domingo 31 cielos poco nubosos, con intervalos matinales de nubes bajas en el tercio norte e intervalos de nubes altas por la tarde. La mala noticia llega en forma de calor. El mercurio se dispara en el litoral sur de Valencia y en el resto, en ligero ascenso o sin cambios. Ante esta situación, el organismo estatal ha activado un aviso amarillo, desde las 12.00 hasta las 21.00 horas por temperaturas significativamente elevadas, en el sur de la provincia donde se podrían rozar los 37 grados. La única zona de España en alerta en el último día de agosto.

De cara al lunes 1 de septiembre, el organismo meteorológico vaticina una jornada muy similar a la anterior con el matiz de que el agua podría hacer acto de presencia de nuevo. De esta forma, prevé cielo poco nuboso en general y con nubosidad de evolución diurna en el tercio norte, donde no descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en descenso en todo el interior y en la mitad sur de Valencia, en ascenso en el litoral sur de Alicante y sin cambios en el resto.

Para el martes 2, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía de la previsión, Aemet anuncia una jornada plácida sin ningún tipo de fenómeno meteorológico llamativo. Cielos poco nubosos y máximas en descenso en practicamente todo el territorio valenciano.

Previsión a medio plazo

El modelo europeo prevé que un frente cruzará la España peninsular este domingo. En altura irá acompañado de una vaguada, lo que favorecerá el crecimiento de tormentas, que junto a otras condiciones presentes como calor y un Mediterráneo caldeado ayudará a que las nubes convectivas crezcan con fuerza durante la tarde. Este cóctel podría derivar en más tormentas acompañadas de granizo a lo largo del domingo y lunes en el noreste peninsular.

De cara a la próxima semana tendrá lugar un descenso generalizado de las temperaturas derivado de una masa de aire polar. No obstante en zonas del Mediterráneo no se dejará notar tanto esa bajada del mercurio.

Aemet confirma temperaturas, en conjunto, más bajas de lo normal en buena parte de la Península, especialmente en la mitad occidental. Las precipitaciones serán más abundantes de lo habitual para esta época del año en Galicia y puntos de Canarias, mientras que en el resto estarán en torno a los valores normales o algo por debajo.

Para las dos siguientes semanas, como es habitual en este tipo de predicciones a tan largo plazo, la incertidumbre aumenta considerablemente. No hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, aunque serían escasas en el suroeste peninsular.