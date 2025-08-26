Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

D. Merino Martes, 26 de agosto 2025, 20:48 | Actualizado 21:26h. Comenta Compartir

La jornada de transición de este martes da paso a un nuevo período de inestabilidad en el que la lluvia vuelve a ser la protagonista en varios puntos de la geografía valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que confirma un miércoles y jueves pasado por agua en el norte de la Comunitat Valenciana. Pese a todo, el calor extremo no parece decir adiós y el organismo estatal advierte de temperaturas significativamente elevadas antes del fin de semana en la vertiente sur.

De esta forma, Aemet confirma los malos presagios para este miércoles 27 en el que prevé chubascos localmente muy fuertes, con probable granizo grande y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón; son probables con intensidad fuerte en el litoral norte de la provincia; y no se descartan en el resto de zonas interiores. Ante esta situación el organismo ha elevado el aviso amarillo a naranja durante la jornada, concretamente desde las 11.00 hasta las 00.00 horas, por lluvias y tormentas.

Además, a lo largo de la mañana del miércoles se espera cielo poco nuboso en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana, aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas no se esperan cambios significativos, con máximas de 34 grados en zonas de Alicante y de 31 y 32 en Valencia y Castellón, respectivamente.

De cara al jueves 28, el organismo mantiene la probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de Castellón por la tarde. De ahí que haya activado un nuevo aviso, en este caso amarillo, desde las 11.00 hasta el resto del día en la provincia. Además, Aemet ha activado un segundo aviso amarillo, de 12.00 a 20.00 horas, en este caso en la provincia de Alicante por calor, especialmente en el sur, donde los termómetros podrían superar los 35 grados. Respecto al resto de la Comunitat, se esperan cielos poco nubosos con máximas en descenso en zonas del interior.

Para el viernes 29, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía en la previsión, no se esperan grandes fenómenos meteorológicos y la inestabilidad imperante en los días previos llegará a su fin. En este sentido, Aemet pronostica cielo poco nuboso y pocos cambios en las temperaturas con máximas de 31 grados en toda la Comunitat Valenciana.

Previsión para la semana

El modelo europeo apunta a que una profunda vaguada se descolgará a lo largo de mañana miércoles, cruzando la Península de oeste a este y provocando un incremento de la inestabilidad en el nordeste peninsular. El eje de la vaguada llegará al Mediterráneo a últimas horas del jueves. De esta forma, miércoles será el día más complicado de la semana en lo referente a las tormentas.

En el caso de Aemet, el organismo pronostica una última semana de agosto con temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península, salvo en áreas del Cantábrico, Mediterráneo y ambos archipiélagos. En cuanto a las precipitaciones, serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. En otras zonas del territorio se mantiene la probabilidad de lluvias.