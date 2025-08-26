El Consell carga contra Aemet por sus «barbaridades y mentiras» sobre el 29O: «10 meses después reconocen que fallaron»

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha cargado contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por sus «barbaridades y mentiras» sobre el ... 29 de octubre, el día que la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia, y ha hecho hincapié en que, diez meses después de la catástrofe, ahora por fin «reconocen que fallaron». «Han mentido durante 10 meses», ha sostenido.

De este modo lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, al ser preguntada por las declaraciones del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, quien, en una entrevista en À Punt este lunes, apostó por analizar el sistema de emergencias «en conjunto» para saber «qué fue exactamente lo que falló» el 29O y señaló que desde la propia entidad no pueden «estar satisfechos» porque «la realidad es que hubo 228 muertos».

A juicio de Camarero, las manifestaciones de Núñez «demuestran que una mentira no se puede convertir en verdad», al tiempo que ha acusado al Gobierno de España de «mentir reiteradamente». «Me parece gravísimo que, después de diez meses de falsear, manipular, mentir e interpretar, ayer conocimos por fin la verdad de la Aemet. Y no porque lo haya dicho cualquiera de la Aemet, sino porque lo dijo el jefe de Climatología de la misma», ha incidido.

«Si no se avisó de lo que estaba pasando. Si, como dijo en la puerta de la sede judicial cuando fue a declarar ante la juez, era una fantasía predecir la cantidad que iba a llover. Si no sabían que iban a caer 770 litros en Turís, ¿cómo ha podido ser que la Aemet durante diez meses haya dicho que la Generalitat estaba perfectamente informada y que la información era suficiente y adecuada?», se ha preguntado Camarero.

«Diez meses mintiendo para, ayer, por fin, decir que no tenía la información», ha asegurado sobre las manifestaciones del responsable de la agencia estatal. «Si no la tenías, ¿cómo la vas a trasladar? Si no la tenías, ¿cómo la va a tener la Generalitat?», ha continuado.

«Ni hubo previsión ni hubo información»

En esta línea, ha señalado que ahora «se sabe que ni hubo previsión, porque era una fantasía prever lo que iba a llover, ni hubo información de lo que estaba lloviendo porque el propio responsable de Aemet no tenía esa información». «Ahora el responsable de Aemet dice que no podemos estar satisfechos, que hubo fallos en la agencia estatal y que, a pesar de que los técnicos tienen mucha experiencia y que en otras danas lo han hecho bien, aquí se cometieron errores», ha apuntado.

Según Camarero, «admitir esto diez meses después es reconocer que fallaron», algo que es «gravísimo porque durante diez meses han estado diciendo barbaridades, han estado mintiendo y han estado trasladando una información que era absolutamente falsa». «Primero el informe de la Guardia Civil y ahora el propio responsable de Aemet confirman que las agencias estatales no sabían lo que iba a llover, no sabían lo que estaba cayendo en la cabecera del Poyo», ha añadido.

«CONFIRMA Y CORROBORA LO QUE HA DICHO LA GENERALITAT»

Precisamente por ello, la vicepresidenta y portavoz del Consell ha considerado que el hecho de que las agencias estatales fallaron, según ha sostenido, «confirma y corrobora lo que ha dicho la Generalitat en los últimos diez meses». «Hemos dicho que no podíamos hacer otra cosa con la información que teníamos y el propio Núñez ayer confirma que no tenían ellos otra información y, por lo tanto, no trasladaron otra información», ha aseverado.

En este contexto, ha cargado contra «las mentiras y la manipulación del Gobierno, no solamente de las agencias estatales, sino de la delegada del Gobierno --Pilar Bernabé--, de los ministros, del propio --presidente Pedro-- Sánchez». A su juicio, todos ellos «quedaron en evidencia con la declaración del jefe de Climatología de Aemet».

Dicho esto, ha hecho hincapié en que tras «esta confirmación de que --en Aemet-- no tenían información» desde el Consell «no hemos visto es ninguna reacción, ninguna valoración ni ninguna respuesta por parte ni de miembros del PSOE ni de miembros del Gobierno».

MENSAJE AL GOBIERNO: «ES HORA DE PEDIR DISCULPAS»

Ante esta situación, ha considerado que es «hora de pedir disculpas de las barbaridades y después de todo lo que nos hemos tenido que oír en estos diez meses»: «El Gobierno de España ha intentado construir una gran mentira respecto a la información que se tenía ese día y, a pesar de las muchas veces que se ha repetido esa gran mentira, al final se demuestra que de una mentira no se puede pasar una verdad».

Susana Camarero ha insistido en que las palabras de José Ángel Núñez suponen «reconocer que la agencia estatal falló, que no tenía la información, es reconocer lo mismo que venimos diciendo desde el primer día» y es que «se actuó con la información que había». «¿Existía una información de que iba a llover lo que llovió finalmente por la tarde en la cabecera del Poyo? No. Lo reconoció ayer el jefe de Climatología», ha remarcado.

Por tanto, ha argumentado, «si no tenía la información, ¿cómo se podía actuar de otra manera?». «Él mismo reconoce que no tiene la información, por lo tanto, no traslada la información. Esta es la parte esencial de la información que tuvimos ayer», ha zanjado.

Finalmente, Susana Camarero ha insistido en que la «clave» de las declaraciones de Núñez es que «ni él ni nadie podía saber lo que iba a pasar» el 29O. «Por lo tanto, lo que no puede decir durante diez meses, y por lo tanto sí ha mentido, es que la Generalitat tenía toda la información, la información suficiente y adecuada», ha especificado. «Si no la tenía Aemet, no la podía tener la Generalitat y, por lo tanto, ha mentido durante diez meses», ha agregado.

En esta línea, ha cargado también contra el Ejecutivo central por haber «mantenido que la información que tenía la Generalitat era suficiente y adecuada» y ha cuestionado: «Si él --Núñez-- no tenía la información, no pudo trasladar esa información». «Con que el primer día hubiese dicho lo mismo que dijo ayer (...) no hubiese mentido, pero, si durante diez meses mantienes que yo te he dicho todo lo que estaba pasando y tú no has reaccionado, estás mintiendo», ha dicho.

«Y ayer reconoció que había fallado, que había mentido, que la agencia no se había comportado como tocaba. Reconoció que expertos y técnicos que llevaban con una experiencia de muchos años no habían fallado en momentos anteriores, pero sí habían fallado en esta dana. Esto es lo que pasó ayer, esto es el reconocimiento de ayer del jefe de Climatología de Aemet. Es un señor que ha dicho una cosa en un momento anterior durante diez meses y a lo que se ha acogido evidentemente el resto del Gobierno», ha apostillado.