Susana Camarero.

Susana Camarero. Iván Arlandis

El Consell carga contra Aemet por sus «barbaridades y mentiras» sobre el 29O: «10 meses después reconocen que fallaron»

Camarero cree que Núñez «corrobora» la versión de la Generalitat: «No podíamos hacer otra cosa con la información que teníamos»

Europa Press

Martes, 26 de agosto 2025, 18:23

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha cargado contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por sus «barbaridades y mentiras» sobre el ... 29 de octubre, el día que la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia, y ha hecho hincapié en que, diez meses después de la catástrofe, ahora por fin «reconocen que fallaron». «Han mentido durante 10 meses», ha sostenido.

