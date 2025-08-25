Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

D. Merino Lunes, 25 de agosto 2025, 19:49 Comenta Compartir

El calor extremo ha dado paso a la inestabilidad en la última quincena de agosto. Un período en el que las lluvias y tormentas se han venido sucediendo en días alternos a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana. Una dinámica que podría mantenerse para los próximos días según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todo ello derivado de la entrada de una dana por el sudoeste de la Península, aunque con incertidumbre acerca de su trayectoria, que se espera que la reabsorba la circulación general.

Pese a todo, el organismo meteorológico confirma una jornada de transición para este martes 26 con cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el interior y con cambios ligeros en el resto donde se espera que el mercurio alcance los 33 grados.

Las malas noticias llegan el miércoles 27, cuando Aemet prevé chubascos localmente muy fuertes, con probable granizo grande y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón por la tarde; son probables con intensidad fuerte en el resto del interior de la comunidad y en el litoral norte de Castellón; y no se descartan en el resto de zonas excepto el litoral sur de Alicante. Con este cóctel, el organismo estatal ha activado un aviso amarillo en la provincia de 11.00 a 00.00 horas por lluvias y tormentas.

Por otro lado, a lo largo de la mañana del miércoles se espera cielo poco nuboso en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana, aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos.

De cara al jueves 28, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía en la previsión, el organismo estatal pronostica cielos con nubes de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde hay probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde, y poco nuboso en el resto. El mercurio deja mínimas en descenso en el interior del tercio norte, en ascenso en el sur de Alicante y en ligero descenso en el resto; máximas en descenso en el interior, en ascenso en el litoral de Valencia y Alicante y sin cambios en el resto.

Previsión para la semana

El modelo europeo apunta a que el tiempo en gran parte de España estaría condicionado por la gran borrasca ex-Erin, centrada en las islas británicas. En su radio de acción caería parte del norte peninsular y parte de áreas del Mediterráneo.

Por otro lado, Aemet apunta a que esta última semana de agosto tendrá, en general, temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península, salvo en las áreas cantábrica y mediterránea y ambos archipiélagos. En cuanto a las precipitaciones, serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. En otras zonas del territorio también podrán registrarse lluvias.