Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo Aemet mantiene el aviso por lluvias en Castellón, aunque pronostica un fin de semana tranquilo en el resto de la región

Nacho Ortega Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 15:56

Una dana que recorrerá el norte de España va a dejar a partir del domingo tormentas en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Esta situación no está previsto que afecte de forma general a la Comunitat Valenciana, donde sin embargo permanece activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

De hecho, Aemet prevé el sábado por la tarde tormentas en el interior de Castellón que irán acompañados ocasionalmente de chubascos, sin descartar que sean localmente fuertes, según la previsión oficial.

Para este sábado, el Centro de Coordinación de Emergencias también ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en el norte de Alicante y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.

Fin de semana con tormentas en el interior de Castellón, tranquilo en el resto.

Mapas con la previsión de densidad de rayos hoy y mañana. pic.twitter.com/qi1kB4Q4YN — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 23, 2025

La dana que no llegará a Valencia

La previsión para el domingo en la Comunitat Valenciana habla de cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, cuando se esperan chubascos y tormentas en el interior norte, que podrían ser localmente fuertes y extenderse al resto a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia.

El que fuera huracán Erin, que llegó a alcanzar la categoría 5, ahora es ya una gran borrasca de latitudes medias tras haber realizado su transición extratropical, según explica Meteored, y condicionará el tiempo durante la semana venidera en España. El portavoz de AEMET ha avanzado que la circulación de la atmósfera sobre el Atlántico norte se verá perturbada por el paso del huracán 'Erin' a borrasca extratropical, aunque habrá incertidumbre acerca de la ubicación y fuerza de la formación de una dana sobre la Península Ibérica.

Aún así, se prevé que ésta se centre en las proximidades del Golfo de Cádiz y que tenga efectos notables en el tercio nordeste de Península y Baleares. De esta manera, el pronóstico recoge la aproximación en superficie y entrada de un frente atlántico poco activo desde el noroeste.

Por este motivo, Camacho ha explicado que podrá haber precipitaciones durante la primera mitad de la jornada en el noroeste y nubes de evolución diurna en el tercio nordeste que vendrían acompañadas de tormenta por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea.

Los núcleos tormentosos crecerán principalmente en Cataluña, Aragón, interior norte de la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja e Ibérica soriana. Dentro de un margen de incertidumbre, hay posibilidades de que sean localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón. Asimismo, se podría registrar calima ligera en Alborán y sudeste peninsular.

Previsión para el lunes

Para el lunes Aemet pronostica en la Comunitat cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos a últimas horas. Probables chubascos y tormentas generalizados, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en la mitad norte. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo con aumentos ocasionales de intensidad la segunda mitad del día.