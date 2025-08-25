Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Ángel Núñez, tras prestar declaración en la Ciudad de la Justicia. Efe

El jefe de Climatología de la Aemet admite que el día de la dana «no sabía que iban a caer 770 litros en Turís»

Núñez apuesta por revisar el sistema de emergencias en su conjunto: «Tampoco voy a decir que nosotros lo hicimos muy bien, la realidad es que hubo 228 muertos»

REDACCIÓN

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:08

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha reconocido este lunes que el pasado ... 29 de octubre, el día que la dana arrasó media provincia de Valencia, «no sabía que iban a caer 770 litros en Turís y, evidentemente, ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos a causa de esa riada».

