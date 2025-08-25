El jefe de Climatología de la Aemet admite que el día de la dana «no sabía que iban a caer 770 litros en Turís»

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha reconocido este lunes que el pasado ... 29 de octubre, el día que la dana arrasó media provincia de Valencia, «no sabía que iban a caer 770 litros en Turís y, evidentemente, ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos a causa de esa riada».

Núñez, entrevistado en À Punt y preguntado por las medidas que se hubieran podido adoptar el 29 de octubre para minimizar el impacto de la tragedia, ha reconocido que «ahora sabemos cosas que el día 28 de octubre y el día 29 por la mañana no sabíamos». «Cuando estamos hablando de gestionar una emergencia o de gestionar el riesgo, estamos hablando de que nadie te va a decir exactamente lo que va a pasar. Se trabaja con superación de umbrales, probabilidad de ocurrencia y eso fue lo que hicimos el día 29 de octubre. Evidentemente, yo no sabía que iban a caer 770 litros en Turís y, evidentemente, ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos a causa de esa riada», ha señalado.

De hecho, Núñez ha relatado que si hubiera sabido que iba a haber 228 muertos, «lo he dicho algunas veces medio en broma, aunque no tiene ninguna gracia, lógicamente me hubiera subido el día 29 a las Torres de Serranos gritando que todo el mundo se protegiera, pero yo eso no lo sabía, no sabía lo que iba a ocurrir».

Preguntado por si la reputación de la Aemet se ha podido resentir a causa de la riada, Núñez ha considerado evidente que todo el sistema de gestión de las emergencias se ha visto dañado. «Tampoco voy a decir que nosotros lo hemos hecho muy bien. En fin, hay que analizar el sistema en conjunto y la realidad es que hubo 228 muertos», ha admitido.

«El objetivo dentro de los estatutos de Aemet es proteger bienes y vidas y hubo 228 muertos. Entonces no podemos estar satisfechos y desde luego lo que pedía antes, yo creo que hay que conseguir que poco a poco los ciudadanos vayan recuperando la confianza en todo lo que es el sistema de emergencia», ha señalado.

Núñez ha considerado que quizás uno de los problemas es «que nos hemos fiado mucho de la tecnología y hemos apartado el factor humano. El factor humano sigue siendo muy importante. La tecnología ayuda, como ya lo he comentado antes, en las previsiones, en los sistemas automáticos, los radares, ayuda. Pero al fin y al cabo la decisión final depende todavía de las personas. Y hay que ser todavía conscientes que todavía no estamos en una situación en la que podamos delegar todas las decisiones en los automatismos».

El jefe de Climatología de la Aemet ha insistido en la importancia del factor humano en la ejecución de una emergencia de estas características. «Tanto los técnicos de emergencias de la Generalitat Valenciana, como los de AEMET, como los de las confederaciones hidrográficas hemos estado, evidentemente con otra dimensión distinta, gestionando emergencias con éxito, con anticipación, y somos los mismos que éramos hace 10 años o incluso 20 años. Entonces, habría que analizar exactamente qué fue lo que falló» el 29 de octubre.

Preguntado por si las altas temperaturas de este verano permiten hacer un pronóstico sobre nuevas danas, ha señalado que no. «No se puede hacer un pronóstico porque estos fenómenos de lluvias torrenciales solamente en el cuarto plazo, hasta una semana antes, no se puede ya intuir. El que el mar esté más o menos caliente no influye en nada, en que vaya a haber o no vaya a haber gota fría».