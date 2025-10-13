Educación impulsa el primer centro preparado para soportar inundaciones

El desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre provocó enormes daños en el instituto Alameda de Utiel, hasta el punto de que ... tendrá que ser reconstruido y ampliado a través de un edificio anexo. La peculiaridad de esta infraestructura -fueron ocho, en total, los centros que quedaron devastados- está en que será la primera en la que las plantas bajas, tanto la del edificio original como la del de nueva planta, se quedarán diáfanas, de manera que en caso de que se produjera una nueva inundación las pérdidas materiales serían mínimas. O inexistentes.

Así se desprende de la información incluida en el anuncio previo que servirá para agilizar la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de las obras, recientemente publicado por la Conselleria de Educación en la Plataforma de Contratación.

La vía del anuncio previo permite acortar los plazos de tramitación de las licitaciones a las que se refieren, y ayuda a que las empresa interesadas -en este caso, estudios de ingeniería y arquitectura- puedan ir diseñando sus ofertas. Para ello incluyen información básica, como el programa de necesidades, las líneas maestras de la intervención o el presupuesto estimado de ejecución, que para el IES Alameda supera los 8,6 millones de euros.

El proyecto constructivo tendrá que incluir la reparación de los daños existentes en la primera planta -lo que da idea de la altura a la que llegó el agua- y se aprovechará para incluir mejoras de climatización. Además, se demolerán todos los espacios de la planta baja, salvo los de la estructura -que podría reforzarse, en función de lo que dictamine un análisis técnico- y los núcleos de comunicación, como pueden ser escaleras. Cabe la posibilidad, también, de que se modifiquen servicios como las bajantes.

Por lo que respecta al nuevo edificio, tendrá que estar conectado «adecuadamente» con el existente y albergará, a partir del primer piso, los espacios que dejan de ocuparse en la planta baja del original. También se contemplan posibles intercambios entre ambos, siempre en función de las necesidades organizativas del centro. Por ejemplo, que determinado curso del primer inmueble se traslade al nuevo, que también se ocupará únicamente en altura. Según la documentación publicada, la baja se dejará diáfana, pudieron permanecer sólo en esta la cafetería o instalaciones de servicios.

Fuentes de la Conselleria de Educación explican que serán los propios proyectos resultantes de esta licitación los que determinen la configuración final de los espacios, siempre respetando la premisa básica de no ocupar la zona a ras de suelo. Una medida que, por cierto, se plantea para cualquier nueva edificación en zona inundable en el plan de Reconstrucción del Consell. Incluso para centros ya en uso cuando sea viable ampliarlos con una altura adicional.

Por último, la intervención servirá para reparar el gimnasio y sus espacios complementarios, así como los daños en zonas exteriores del instituto.

El conservatorio

Las mismas fuentes explican que el anuncio previo es una medida incluida en las tramitaciones de urgencia para reducir los plazos que no debe confundirse con la licitación en sí misma, que en cualquier caso puede llegar antes de que finalice el año.

También se ha recurrido a esta vía en la redacción del proyecto del nuevo conservatorio profesional de música de la localidad, que se trasladará a otra parcela, propiedad de la Generalitat. Funcionaba en la planta baja arrasada del Alameda, por lo que la administración optó, de cara a su reconstrucción, por separar ambos centros. No se prevé dejar espacios diáfanos (se ubicará en otra zona de Utiel) y el presupuesto de ejecución estimado se eleva a 3,3 millones de euros. Dará cabida a 260 estudiantes.

La idea de la conselleria es licitar todos los trabajos necesarios para los ocho centros devastados mediante anuncios previos. Como informó LAS PROVINCIAS, ya se han utilizado para las obras de nueva construcción de los Ceips Orba de Alfafar, Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet, cuyos proyectos están siendo redactados por personal de la administración.