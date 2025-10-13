Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zona común de la planta baja del IES Alameda que da idea de la altura a la que llegó el agua. Carlos Mancebo

Educación impulsa el primer centro preparado para soportar inundaciones

La reconstrucción del instituto de Utiel costará cerca de nueve millones, tendrá un nuevo edificio anexo y las dos plantas bajas quedarán diáfanas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre provocó enormes daños en el instituto Alameda de Utiel, hasta el punto de que ... tendrá que ser reconstruido y ampliado a través de un edificio anexo. La peculiaridad de esta infraestructura -fueron ocho, en total, los centros que quedaron devastados- está en que será la primera en la que las plantas bajas, tanto la del edificio original como la del de nueva planta, se quedarán diáfanas, de manera que en caso de que se produjera una nueva inundación las pérdidas materiales serían mínimas. O inexistentes.

