Un instituto en Utiel, víctima de la dana, la burocracia y el vandalismo

El IES Alameda de Utiel quedó tan seriamente dañado por las inundaciones del pasado 29 de octubre que desde entonces los cerca de 400 ... alumnos están repartidos entre distintos lugares de este municipio, muchos de los cuales no tienen las condiciones adecuadas. A pesar de eso, lo peor es que desconocen cuándo volverán a una relativa normalidad, mientras el instituto está expuesto al vandalismo y a la falta de mantenimiento.

«El acceso es sencillo», señalaron fuentes de la Plataforma «6º y más: por un IES digno», que organizó el pasado viernes una protesta a la que asistieron cientos de padres y madres afectados por la demora en el inicio de las obras de reconstrucción o de nueva planta, dado que la Conselleria de Educación todavía no ha desvelado el futuro del IES.

El acceso es tan sencillo que el mismo viernes, la plataforma fotografió el interior del inmueble para difundir el estado ruinoso de las mismas. La humedad es tremenda, aseguraron a LAS PROVINCIAS, lo que agrava todavía más el mantenimiento. «Allí no ha entrado ni una máquina».

El asunto se complica más porque las familias están en la primera parte del proceso de matriculación para el próximo curso sin saber dónde irán a clase los estudiantes. «Nos han dicho que en una reunión no darán la información pero no sabemos nada», subrayaron.

Fuentes de la plataforma destacaron que la reubicación de los alumnos necesitó sólo once días, aunque desde entonces no se ha avanzado. El pasado 15 de enero, en una visita a Utiel, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, adelantó que se instalarían aulas prefabricadas para retomar la actividad lectiva mientras se trabajaba en la reconstrucción del edificio. El problema es que de las seis previstas sólo llegaron a colocarse dos que no se utilizan, debido a que una inspección las consideró inadecuadas. «Tenían hasta goteras», apreciaron las mismas fuentes.

El instituto está en las «peores condiciones», dado que no han ido ni a «airearlo, tampoco han hecho catas, no ha habido ninguna actividad. Lo único que ha habido es vandalismo, la primera planta está bien y hemos pedido que vallen mejor todo el recinto para que no entren», dijeron.

«Suben, duermen allí, están robando cosas, han entrado en el aula de profesores, en la biblioteca, en todas partes,... La primera planta estará destrozada dentro de poco por la humedad y por el vandalismo», aseguraron.

Rovira apuntó aspectos concretos de la reconstrucción de los que nadie sabe nada en la plataforma. «Una vez estudiada la singularidad del centro educativo y para evitar futuras inundaciones, las obras de remodelación pasan por dejar la planta baja diáfana, adecuar la primera planta y construir una zona nueva para acoger los servicios generales», reflejó el Ayuntamiento de Utiel en el comunicado sobre la visita.

A preguntas de este periódico, desde la Conselleria de Educación no indicaron si se ha producido algún avance para reabrir el instituto. Utiel sí que aparece citado en una relación de municipios donde se ha autorizado la contratación de emergencia por un importe de 26,8 millones. La ejecución de las obras corre a cargo de la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec, responsable de la asistencia y supervisión.

Ampliar Exterior del IES Alameda donde se aprecian los daños. CARLOS MANCEBO

Ante todo esto, desde la plataforma indican que el IES Alameda «sigue sin proyecto publicado ni presupuesto claro, pese a los anuncios públicos de la Generalitat». Exigen un «paso firme y público hacia la reconstrucción del centro con la publicación real del expediente, el presupuesto oficial y detallado, fechas y plazos públicos, compromisos firmes y verificables», detallaron, para señalar que dado el alcance del problema exigen que el IES Alameda «sea incluido como proyecto de emergencia dana» para agilizar plazos.

La plataforma Plataforma «6º y más: por un IES digno« recordó que, según una resolución de la Generalitat en diciembre de 2024, el municipio figuraba entonces como «punto rojo», es decir, en situación crítica, pero sin intervención inmediata.

Sin embargo, desde la reunión del 26 de marzo con la Dirección General de Infraestructuras Educativas, se mostró el informe positivo de Tragsatec, lo que permitió cambiar la calificación del centro a «punto naranja». Esta categoría implica que el centro ya es susceptible de actuación, pero a día de hoy no se ha materializado ninguna acción.

Además, aunque en esa misma reunión se mencionó que la reconstrucción del instituto estaría presupuestada en 5 millones de euros, no existe ningún documento público que lo confirme. Tampoco aparece ningún expediente en la plataforma de contratación del sector público, ni se han publicado datos sobre el tipo de contrato, el importe exacto ni los plazos.

A juicio de la plataforma, esta «falta de transparencia, improvisación y descoordinación institucional preocupa profundamente a la comunidad educativa de Utiel. Llevamos más de seis meses sin respuestas claras, y mientras en otros municipios ya se han iniciado obras, en Utiel seguimos con declaraciones, promesas y documentos desactualizados».

«Utiel no puede seguir esperando. La reconstrucción del IES Alameda no puede quedarse en titulares. Lo que está en juego es el derecho a una educación pública, digna y segura para toda una comarca», finalizaron.