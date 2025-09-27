Dos horas de clase a la semana en FP por la falta de profesores

Cientos de alumnos de Formación Profesional de la provincia de Valencia aprenderán ayudando en los municipios devastados por las riadas del pasado 29 de ... octubre. Lo harán aplicando los conocimientos adquiridos en diferentes labores de reconstrucción. Fundamentalmente materiales, aunque también anímicas y emocionales. Y de la mano de sus profesores, que les supervisarán y apoyarán en el desarrollo de dieciséis proyectos de aprendizaje-servicio, que no es más que una metodología educativa basada en la puesta en práctica del conocimiento técnico, con el objetivo de favorecer la innovación y la mejora del entorno.

Las propuestas se presentaron, junto a muchas otras, al proyecto Aprenem de la Pluja, impulsado por la fundación Cotec, que ha destinado 39.000 euros en total para su financiación (cada iniciativa podía aspirar a un máximo de 5.000). Y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, la Red Española de Aprendizaje-Servicio (Redaps), la escuela de negocios EDEM y organización YMCA.

Los proyectos corren a cargo de doce centros distintos, pues hay uno, el centro integrado Ciutat de l'Aprenent de Valencia (el más grande de la Comunitat), que asume hasta cinco. Tienen que desarrollarse a lo largo de este curso y abarcan la práctica totalidad de los municipios afectados, pues si bien hay iniciativas muy focalizadas otras son de ámbito general.

La convocatoria de ayudas se lanzó en mayo y la fundación tuvo en cuenta, para su evaluación, su interés social, la participación del alumnado, los objetivos educativos, la viabilidad o su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Hay proyectos que se centran en la reparación de mobiliario urbano, patios escolares o dispositivos electrónicos. Otros promueven el bienestar emocional, especialmente en la infancia, a través de actividades pedagógicas, literarias o audiovisuales, y hay propuestas que fomentan la sostenibilidad, la economía circular, la inclusión social, la reutilización de materiales, la creación de espacios comunitarios o la recuperación del entorno natural.

Valencia CIPFP Ciutat de l'Aprenent Espacios para la infancia

Ampliar Estudiantes del ciclo trabajando con la imprenta. Jesús Signes

Los estudiantes del grado medio de Postimpresión y Acabados Gráficos, junto a Florida Universitaria y los profesionales del Ausiàs March y el Lluís Vives de Massanassa, transformarán los barracones escolares instalados en el polideportivo municipal, que se mantendrán durante varios años mientras se construyen de nuevo las instalaciones originales. En el centro integrado de Valencia se diseñarán e imprimirán los materiales gráficos que se necesiten, como vinilos, cartelería o señalética para espacios interiores y exteriores, siguiendo indicaciones de los docentes.

Valencia Centre De Formació Folgado Reparaciutat

Lo desarrollarán alumnos de segundo curso del grado medio en Soldadura y Calderería, que junto al Ayuntamiento de Paiporta trabajarán en la restauración de mobiliario urbano dañado, como bancos y barandillas. En el taller del centro se realizarán los trabajos de corte, soldadura, ensamblaje, ajuste y tratamiento de superficies con la supervisión del profesorado técnico. El Consistorio validará las propuestas y hará sugerencias, por ejemplo relacionadas con la normativa aplicable. Una vez restaurados los diferentes elementos se instalarán en la vía urbana.

Xirivella IES Gonzalo Anaya Sistema transversal de obstrucción de la lluvia (STOP)

Estudiantes del ciclo superior en Diseño en Fabricación Mecánica y del medio de Mantenimiento Electromecánico fabricarán barreras herméticas y desmontables para proteger viviendas frente a futuras inundaciones (de hasta un metro de altura). Cada elemento se adaptará a las características específicas de la vivienda, seleccionadas de la mano de la asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud y del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Benetússer. La previsión es colocarlos en una veintena de casas de familias damnificadas.

Valencia Centro De FP Xabec Bancos y mesas para la reconstrucción

También implicará a estudiantes del ciclo de Soldadura y Calderería, que fabricarán mobiliario resistente y sostenible que se instalará en el Colegio María Inmaculada de Alfafar, uno de los 26 centros concertados que resultaron gravemente afectados. Exactamente se diseñarán doce bancos y tres mesas para reequipar espacios exteriores como el patio y algunas zonas interiores. Se emplearán soportes metálicos elaborados por ellos mismos y tableros de plástico reciclado.

Valencia CIPFP Ciutat de l'Aprenent Rehaciendo espacios, construyendo futuro

Ampliar Zona exterior en la que se actuará. LP

El proyecto consiste en rehabilitar espacios exteriores, como el patio, que resultaron dañados en el instituto 25 d'Abril de Alfafar, rehabilitando el firme y recuperando el adoquinado. La intervención corre a cargo de los estudiantes de ciclo medio y superior de la familia de Edificación y Obra Civil.

Valencia IES Conselleria Conviu

El alumnado de 1º del grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes adecentará ordenadores en desuso que posteriormente se pondrán a disposición de personas afectadas que los necesiten en colaboración con la fundación Altius. El instituto actuará como intermediario, recibiendo equipos informáticos donados que los estudiantes, aplicando sus conocimientos, deberán reequipar y poner a punto para cubrir, al menos, necesidades informáticas básicas.

Valencia CIPFP Ciutat de l'Aprenent Movilidad sostenible y reconstrucción

Ampliar Aparcapatinetes en el centro integrado. Los que se instalarán serán similares. J. Signes

Abordará la fabricación e instalación de aparcabicis y aparca patinetes en centros educativos afectados e implicará a estudiantes de los ciclos medios de Soldadura y Calderería y de Mecanizado. Se empezará por el instituto 25 d'Abril de Alfafar, aunque se incluirán también otras escuelas del citado municipio o de Catarroja. Se fabricarán en los talleres del centro, igual que se ha hecho con los que se utilizan en las instalaciones de Valencia.

Valencia IES Sorolla Cuentos que reconstruyen

El alumnado del ciclo superior de Educación Infantil diseñará e implementará actividades de acompañamiento emocional para niños de dos a tres años de la Escuela Infantil Ninos de Picanya, que quedó prácticamente destruida y ha reabierto recientemente. Se crearán cuentos adaptados, materiales sensoriales y se diseñarán actividades lúdicas. Para ello el alumnado contará con el apoyo de profesionales de Psicólogos Sin Fronteras y se podrán coordinar con técnicos del área de Servicios a Personas del Ayuntamiento.

Riba-roja del Túria IES El Quint ¿Qué ocurrió después de la dana?

Los alumnos de 1º del grado medio de Agroecología desarrollarán un proyecto de recuperación del ecosistema fluvial del río Turia a su paso por el municipio, que se vio seriamente afectado. Combinarán análisis de suelo, agua y vegetación con campañas de sensibilización ambiental, reforestación o de limpieza de residuos o arrastres.

Llombai Escuelas Familiares Agrarias Torrealdua Historias que sanan

Estudiantes del grado Atención a Personas en Situación de Dependencia crearán un libro con testimonios reales de superación emocional. Se centrará en experiencias positivas que trasladen los afectados, con la idea de compartir historias de esperanza y resiliencia que sirvan de apoyo a otros damnificados que están atravesando momentos difíciles, por ejemplo con episodios de ansiedad o estrés postraumático. La idea es ofrecer un espacio donde puedan encontrar inspiración y consuelo en las vivencias de quienes han superado obstáculos similares.

Valencia CIPFP Ciutat de l'Aprenent Cuidar es reconstruir

Ampliar Alumnas de Estilismo y Dirección de Peluquería, en el centro. J. Signes

Los protagonistas son los alumnos de Estilismo y Dirección de Peluquería, que ofrecerán servicios gratuitos a personas damnificadas con la colaboración de las asociaciones víctimas y afectados. Con la ayuda de la fundación Cotec se sufragarán materiales y gastos de transporte de los beneficiarios, pues el servicio se prestará en las instalaciones del centro.

Benifaió IES Enric Soler i Godes Veus de la dana

El proyecto corresponde a estudiantes de FP Básica, que producirán un documental basado en testimonios de Algemesí que recogerá experiencias de superación, impotencia, dolor o esperanza con el objetivo de fomentar la memoria colectiva y la empatía. Realizarán entrevistas a miembros de la comunidad educativa (docentes, conserjes, alumnado, familias o personal de limpieza) y a vecinos de zonas afectadas. Se desarrollará en colaboración con centros, entidades e instituciones sociales.

Tavernes de la Valldigna IES Sant Jaume II El Just Recuperación de datos y equipamiento

Los estudiantes ofrecerán un servicio técnico de recuperación de información y reparación de dispositivos informáticos dañados por la dana. El centro ya realizó proyectos en este sentido durante los primeros compases de la emergencia, y ahora se les dará continuidad. El Ayuntamiento de la localidad se encargará de la coordinación, recogiendo los dispositivos en los que se intervendrá.

Valencia CIPFP Ciutat de l'Aprenent Tornem a jugar als carrers

Es un proyecto compartido entre los estudiantes del ciclo Medio de Instalación y Amueblamiento del centro integrado y los del centro de Educación Especial Profesor Sebastián Burgos. Exactamente del módulo TVA (Transición a la Vida Adulta). Se diseñarán y fabricarán juegos tradicionales (piensen en los que se instalan en ferias medievales) que se podrán emplear en actividades lúdicas de municipios afectados. Se custodiarán en las instalaciones del centro y se trasladarán y colocarán bajo demanda.

Catadau IES Ramón Esteve Resiliencia Digital. Reutiliza, repara, reconstruye

Los alumnos de Sistemas Microinformàticos y Redes recuperarán equipos dañados pertenecientes a colegios, bibliotecas, hogares y organizaciones vecinales o sociales. Realizarán tareas de diagnóstico, reparación y reacondicionamiento de ordenadores, y asumirán la instalación de sistemas operativos, suites ofimáticas y certificados digitales, facilitando que los beneficiarios puedan realizar trámites y solicitudes desde sus equipos.

Canals IES Sivera Font Volver a encender

El alumnado de 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes recuperará y reacondicionará dispositivos electrónicos dañados (no sólo ordenadores), transformando residuos en herramientas útiles y contribuyendo así a la lucha contra la brecha digital.