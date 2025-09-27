Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos de Soldadura y Calderería del CIPFP Ciutat de l'Aprenent durante una sesión práctica. Jesús Signes

Dos horas de clase a la semana en FP por la falta de profesores

El retraso en la contratación de 5.000 maestros expertos por parte de la Conselleria indigna a los docentes: «No saldrán preparados»

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:49

Cientos de alumnos de Formación Profesional de la provincia de Valencia aprenderán ayudando en los municipios devastados por las riadas del pasado 29 de ... octubre. Lo harán aplicando los conocimientos adquiridos en diferentes labores de reconstrucción. Fundamentalmente materiales, aunque también anímicas y emocionales. Y de la mano de sus profesores, que les supervisarán y apoyarán en el desarrollo de dieciséis proyectos de aprendizaje-servicio, que no es más que una metodología educativa basada en la puesta en práctica del conocimiento técnico, con el objetivo de favorecer la innovación y la mejora del entorno.

