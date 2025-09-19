Empieza la 'subasta' de la FP: doce mil vacantes a disposición del alumnado

Cualquier persona con el nivel de estudios necesario puede matricularse en un grado de FP aprovechando la fase más extraordinaria de la admisión, que empezó ... esta semana. No precisa de nota de acceso ni de reservas, aunque tendrá que limitarse a los centros que todavía tengan vacantes. Que no son pocas: casi doce mil contando ciclos medios y superiores. El principal factor para conseguirlas es la rapidez. El que antes llegue, se la queda. Como una subasta en la que el tiempo sustituye al dinero.

La página web de la Conselleria de Educación ya ha publicado el listado de vacantes, que recogen el centro de estudio, el número de plazas por grado, la familia profesional, el régimen (diurno, nocturno o semipresencial) y la titularidad. También hay oferta de nivel básico, de segunda oportunidad y de cursos de especialización, los másteres de la FP.

Del análisis de los listados se extrae que hay 7.580 puestos libres en grado superior y 4.326 en el medio, que son los niveles más habituales. Eso sí, hay que tener en cuenta que los datos, en realidad, son una foto fija de la situación a 16 de septiembre, cuando se extrajeron las vacantes, por lo que es posible que haya algunas que ya estén ocupadas cuando el aspirante se interese por ellas. Lo mejor es informarse directamente en el centro.

Según las cifras facilitadas por la administración autonómica poco antes del inicio de las clases, para este ejercicio se han ofertado 75.198 plazas de FP superior, por lo que las vacantes han supuesto el 10,1% del total, mientras que para los medios el dato se sitúa en 67.798 (6,4%). Con esta vía extraordinaria se rellenarán todos los huecos posibles.

Si los datos se comparan con los del año anterior se aprecia un sensible aumento en los primeros ciclos -las vacantes de cara al 2024-2025 llegaron a 5.500- que fue algo más discreto en los segundos (3.529). La explicación seguramente es multifactorial. Por ejemplo, ha habido un aumento en la oferta total (2.883 puestos más), una ligera reducción de alumnado (-384) y el sector privado atrae cada vez más demanda. Y es que hay que tener en cuenta que las cifras referidas aluden únicamente a los centros públicos y concertados. Por otro lado, hay cantidad de puestos libres en zonas de interior, en las que se mantienen estudios que no se llenan para no perjudicar al tejido productivo del entorno.

Cifras 7.580 vacantes son de grados superiores. Destaca Administración y Finanzas (580). 4.326 plazas libres son de grado medio y 513 corresponden a Atención a Personas Dependientes.

La vía más habitual de entrar en un ciclo formativo es mediante la admisión ordinaria, que se resuelve en julio. Es por concurrencia competitiva, adjudicándose las plazas en función de las notas de acceso alegadas, fundamentalmente obtenidas en los estudios previamente cursados y requeridos para acceder. Los aspirantes que no entran en sus opciones prioritarias quedan en lista de espera, que se gestionan con posterioridad. Y a principios de septiembre las vacantes que todavía existen se ponen a disposición de aquellos que sí participaron en la admisión pero no consiguieron plaza. A partir del día 15 ya se abre la mano: son para cualquiera, siempre que cumpla el requisito académico de acceso. Por ejemplo, tener al menos un grado básico si se quiere cursar un medio.

En cuanto a los superiores, los ciclos con mayor número de vacantes son Administración y Finanzas (580), Desarrollo de Aplicaciones Web (362), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (308), Educación Infantil (305), Integración Social (284), Guía, Información y Asistencia Turística (253), Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (243), Energías Renovables (241), Promoción de la Igualdad de Género (233) y Mecatrónica Industrial (212).

En la lista hay de todo: títulos muy demandados, por alumnos y empresas, otros con una altísima aceptación entre los estudiantes, lo que se traduce en una oferta muy amplia, y ciclos que no están en el foco de los aspirantes, con porcentajes muy altos, y también discretos, de empleabilidad.

El mejor ejemplo del primer grupo son los dos de la familia de Informática y Comunicaciones, que presentan muchas más vacantes que el año pasado. Según los últimos datos oficiales, la tasa media de afiliación a la Seguridad Social, que se puede asimilar a la de inserción, superaba el 76% a los dos años de graduarse. En el segundo grupo se sitúan Administración y Finanzas (66%) o Educación Infantil (58,7%), en el tercero Sistemas Electrotécnicos (71,1%) o Mecatrónica (74,9%), y en el cuarto Guía Turístico (60,7%) y Promoción de la Igualdad de Género (56,1%). En estos dos hay vacantes en casi todos los centros que los ofertan.

En lo que se refiere a los grados medios, destaca Atención a Personas en Situación de Dependencia (513 plazas y un 66,7% de inserción), Sistemas Microinformáticos y Redes (302 y 48,8%), Instalaciones Eléctricas y Automáticas (292-58,2%) o Servicios en Restauración (228-59,8%).

Plazos de matriculación y perfiles

Los estudiantes que consigan quedarse con alguna de las vacantes podrán inscribirse hasta el 15 de octubre, que es el plazo máximo de matriculación que marca la Conselleria de Educación.

En cuanto al perfil de estos alumnos, es muy variado, como señalan las mismas fuentes. En esta fase participan fundamentalmente aspirantes a los que en su momento se les pasó el periodo de admisión, que no han sido admitidos en otro tipo de estudios, sobre todo los universitarios, por lo que optan por una FP con vistas a volver a intentarlo en el futuro, y también aquellos que ya forman parte del mundo laboral y se quieren reciclar a nivel profesional, incluyendo mejoras de empleo. También todos los estudiantes que no han conseguido plaza en la admisión ordinaria ni durante la gestión de las listas de espera.