Estudiantes en el centro integrado público de FP Mislata, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Empieza la 'subasta' de la FP: doce mil vacantes a disposición del alumnado

La última fase de la admisión permite matricularse sin acreditar nota de acceso y hay plazas libres de títulos con alta empleabilidad

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53

Cualquier persona con el nivel de estudios necesario puede matricularse en un grado de FP aprovechando la fase más extraordinaria de la admisión, que empezó ... esta semana. No precisa de nota de acceso ni de reservas, aunque tendrá que limitarse a los centros que todavía tengan vacantes. Que no son pocas: casi doce mil contando ciclos medios y superiores. El principal factor para conseguirlas es la rapidez. El que antes llegue, se la queda. Como una subasta en la que el tiempo sustituye al dinero.

