Un tercio de las plazas universitarias se asignan a alumnos de fuera de la Comunitat Valenciana

España funciona como un distrito único a efectos universitarios, lo que permite que cualquier alumno, independientemente de dónde haya realizado la selectividad, pueda optar a ... las plazas que se ofertan en todas las universidades del país. El requisito que se exige es sacar adelante las pruebas de acceso y competir con el resto de aspirantes mediante la calificación obtenida, incluyendo el expediente de Bachillerato.

Esta organización académica ha provocado que en la última edición un tercio de los puestos de primer curso de las universidades públicas valencianas se hayan preadjudicado a estudiantes de fuera de la Comunitat, según refleja el análisis estadístico de la comisión gestora de la preinscripción, conformada por la conselleria y los centros públicos. Exactamente 9.015 de las 27.362 plazas ofertadas (32,94%), entre las que se incluyen también las de cupos especiales, como las reservadas a deportistas de élite, por discapacidad o para mayores de 25 años. Centrándose únicamente en la vía ordinaria (la mayoritaria, básicamente estudiantes que han superado Bachillerato o FP Superior), el porcentaje es mayor, pues llega a cuatro de cada diez (8.601 de 21.978).

La cifra es especialmente interesante tras esta edición, pues los cambios en el modelo -temarios nuevos en algunas materias, preguntas más competenciales, mayor penalización por faltas de ortografía y límites en la elección de las preguntas- hacían temer una bajada de los resultados, que se ha producido, y de la mano una supuesta desventaja hacia los estudiantes valencianos respecto a aspirantes externos. Por aquello de que el modelo de selectividad difiere, en términos de contenidos y de dificultad, en función de la comunidad de origen.

Sin embargo, el porcentaje ha sido prácticamente el mismo que en años anteriores: en la admisión de 2024 el 32,5% de los puestos se los quedaron aspirantes de fuera y en la de 2023 se llegó al 34,96%. Dicho de otra forma, no ha habido consecuencias en términos de competencia externa y desde un punto de vista general. El dato, además, confirma la capacidad de atracción del sistema público valenciano, el tercero en términos de captación de estudiantes después del madrileño y el catalán.

Las cifras son provisionales, resultantes de la primera adjudicación de plazas, y ofrecen una foto fija que cambia a medida que se van resolviendo, en días distintos, las preinscripciones en las diferentes regiones. Y es que pese al distrito único los sistemas de gestión no están conectados. Así, un estudiante que pidió plaza en la Comunitat ha podido hacerlo también en el mismo grado de otra autonomía para aumentar sus opciones de cursar la carrera deseada. Y si entra en una que le apaña más (por proximidad o mejores conexiones, por ejemplo) no ocupará el puesto en la universidad valenciana aunque en la preinscripción aparezca como asignado, quedando a disposición de los alumnos de las listas de espera. Dicho de otra forma, el tercio de plazas adjudicadas a estudiantes de otras regiones se acaba reduciendo cuando se formaliza la matrícula.

Varias son las razones que llevan a un estudiante el pedir plaza en otra comunidad. Desde el prestigio de la universidad o la facultad de destino hasta la falta de oferta en la provincia de origen, pasando por la enorme competencia que existe en estudios como Medicina o Enfermería, cuya oferta está extremadamente limitada. De hecho, son las dos carreras con mayor número de solicitudes por parte de aspirantes de otras comunidades: 4.065 y 1.368, respectivamente, sumando los datos de todas las universidades que las ofertan. La tercera en liza es Psicología con 750, y la cuarta Odontología (747), que sólo existe, en el sistema público, en la Universitat de València.

La próxima adjudicación llegará el 4 de septiembre Los alumnos que todavía están en alguna lista de espera para entrar en el grado deseado tendrán una nueva oportunidad de conseguir plaza el 4 de septiembre, cuando llegará la quinta adjudicación. La última hasta la fecha se celebró el pasado 30 de julio. Con estos procedimientos la Conselleria de Educación centraliza la gestión de las listas, que ya no dependen de cada universidad, lo que facilita los trámites a los alumnos, pues no tienen que estar pendientes de confirmar su permanencia en las mismas. Además, cuando una de las plazas ofertadas acaba ocupada queda desactivada de cara al siguiente procedimiento. Las adjudicaciones permiten ajustar la matrícula real, pues se van asignando plazas por renuncias, como las que consiguen alumnos de fuera que finalmente recalan en otra comunidad.

El informe estadístico de la comisión también sirve para detectar cuáles son los títulos que se preadjudican en mayor proporción a estudiantes foráneos, en lo que influye tanto la demanda como la oferta de plazas de nuevo ingreso. Si se observan los que sólo existen en una universidad valenciana se llevan la palma el doble grado en Derechos y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante (71,6% de las plazas), Odontología (67,5%), Ingeniería de Organización Industrial de la UPV (60%) e Ingeniería Física, de la misma institución (58,6%).

En cuanto a los que se imparten en dos o más centros, destacan Ingeniería Aeroespacial (70,85%, contando el PARS de la Politècnica), Medicina (67,43%), Bioquímica (57,14%), Farmacia (56,15%) o Fundamentos de la Arquitectura (54,37%).