La droga se ceba con los jóvenes valencianos

«Perdí a mis dos hijos por culpa de la coca»

Berta (nombre con el que protegemos su identidad) camina por las mismas calles del barrio valenciano donde se forjó su adicción. «La maldita cocaína...», musita mientras fuma un cigarrillo. Es joven y empezó joven. Hoy tiene 26 años y quiere salir del pozo. Lleva ya un mes sin consumir y sigue librando la batalla de su vida. «Voy a lograrlo. Estoy haciendo entrevistas de trabajo y ójala tenga un empleo», anhela.

Cuando la droga está en cada esquina del barrio «no es fácil escapar». «Fue por culpa de mi ex», relata. «Él empezó y yo le seguí, no supe decir que no». Con 22 años se convirtió en adicta a la cocaína base fumada. «Y fue mi ruina», confiesa. Admite que ha caído muy bajo cuando el afán por conseguir la nueva dosis dirigía su voluntad y su destino. Comenzaron los continuos peregrinajes a los lugares más oscuros de la Malvarrosa. «Por conseguir droga he hecho lo indecible. Robar, engañar... Menos prostituirme, de todo», describe arrepentida. El precio más alto fue la pérdida de la tutela de sus dos hijos. «Prefiero no recordar esa etapa». Demasiado dolor. Además, añade, «perdí mi trabajo y casi acabo con mi vida».

Su mensaje a los chavales que hoy tontean con canuto o raya es directo: «La del toxicómano es una vida muy dura y muy amarga. Es arrastrarse. Podéis arruinarlo todo. Perderlo todo. Familia, amigos, hijos… Todo». Berta no tira la toalla. Quiere seguir caminando en su lado más luminoso. De hecho, mantiene intacto el amor a los pequeños que ya no puede ver. Y confía en volver a abrazarlos algún día, Todo lleva su tiempo. Sé que es complicado, pero no he perdido la esperanza».