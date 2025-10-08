¿Es definitiva la suspensión de la Procesión Cívica del 9 d'Octubre de 2025? La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recalcado que se estará pendiente de los próximos boletines

María Gardó Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:23

Las lluvias anunciadas para el puente de octubre, que comenzarán en la noche de este miércoles 8, han obligado a suspender todos los actos programados para el 9 d'Octubre en Valencia. La alerta naranja decretada para el jueves ha provocado que el Ayuntamiento de Valencia, a través del centro de coordinación de emergencias municipal (Cecopal), suspenda todos los actos programados.

¿Es una suspensión definitiva? No. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recalcado que se estará pendiente de los próximos boletines. «Si la alerta evolucionara a lo largo del día de hoy o de mañana, el Ayuntamiento retomaría la Procesión Cívica. Vamos a mantener los operativos de policía local y bomberos, el vallado... con el objetivo de si mañana por la mañana la alerta cambia a amarilla o verde, retomaríamos la procesión porque la capacidad de respuesta que tenemos es muy rápida», ha apuntado la edil.

La alcaldesa de Valencia señala que el objetivo del consistorio es que el acto se realice y la Real Senyera «salga por las calles de València», siempre con seguridad para la ciudadanía.