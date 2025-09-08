La dana del 29-0 cambia los protocolos: cumbre del Cecopi desde primera hora La alerta naranja y la previsión de tormentas intensas deriva en reuniones y comunicaciones constantes en la Generalitat y en la delegación del Gobierno

La lección aprendida tras la dana del 29 de octubre se ha escenificado a lo largo de la mañana de hoy lunes con las reuniones de alto alto rango tanto a nivel político como de las fuerzas de seguridad del Estado y Emergencias. Desde primera hora, en base a la previsión de Aemet -alerta amarilla y naranja- tanto la Generalitat y la Delegación del Gobierno han movido ficha para mostrar que estaban preparados. Hasta la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha suspendido su agenda -tenía una visita prevista a Picanya- por lo que estaba por venir, según la previsión-

Mientras en los despachos y en los puestos de mando todo el mundo estaba ojo avizor al tiempo, los estudiantes madrugaban para la vuelta al cole y aquellos pueblos afectados por la alerta naranja y amarilla que celebran la fiesta de las Vírgenes aparecidas seguían con su programa de actos con un ojo puesto en el cielo. Hay lugar que todavía no han terminado su camino de reconstrucción tras la lluvia del 29 de octubre.

La Generalitat ha convocado el Cecopi esta mañana y allí se han personado todas las fuerzas vivas de la política valenciana, desde el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, hasta la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Valderrama, previamente, mantuvo una reunión con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para analizar la situación. De esa cita se salió con el mensaje de extremar las precauciones por lo que pudiera llover.

A las 14:10 horas, según los pluviómetros de la red de Avamet, la mayor cantidad de lluvia se recogió en Confrides -27,7 litros por metro cuadrado-, Guadalest -14 litros- y Tárbena -13 litros-. A esa hora, las precipitaciones se habían dado en la zona norte de Alicante y sur de Valencia, aunque en cantidades muy normales.

El miedo, según la previsión de Aemet, se sitúa esta tarde en el norte de Castellón, ya que la única zona en alerta roja desde primera hora de la mañana está señalada en la provincia de Tarragona. En la reunión del Cecopi se ha barajado elevar a alerta roja la situación en el norte de la Comunitat por el fenómeno tormentoso anunciado, con lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado y granizo con un grosor de hasta dos centímetros.

Este exceso de celo contrasta con el vivido el 29 de octubre, día de la dana, donde el Cecopi no se reunió hasta las cinco de la tarde, cuando ya se habían producido grandes inundaciones en La Ribera -ya se daban casos de personas desaparecidas- y con la plana de Utiel-Requena bajo la furia del Magro, que se había desbordado y había anegado los bajos de las viviendas unifamiliares del barrio de La Fuente, donde ya se preveían víctimas mortales.

A primera hora de la mañana, el ministerio del Interior ha remitido un comunicado alertando de la situación de inestabilidad y del difícil pronóstico para determinar con que intensidad iba a llover: «Los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental con intensidad fuerte o muy fuerte (30 mm/hora), incluso torrencial (60 mm/hora), siendo la zona a priori más adversa el sur de Tarragona, donde se podrían acumular 90 mm en 1 hora. También se esperan acumulaciones de 60-80 mm en 3-6 horas, que en el sur de Tarragona y norte de Castellón podrían ser de 120-150 mm.»

Las tormentas, continúa el comunicado, «irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante, así como en el sur de Tarragona, donde el granizo podría ser grande -superior a 2 centímetros-».

A la espera de que las previsiones se cumplan, todas las administraciones han hecho los deberes ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con las lluvias y ver dónde se localizan las precipitaciones más intensas. Tanto la Generalitat como la delegación del Gobierno mantienen activados todos los protocolos para actuar en el tiempo más inmediato posible.