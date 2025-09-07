Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa el aviso naranja este lunes en Valencia por «lluvias muy fuertes» que irán acompañadas de tormenta
Lluvias en Valencia. Europa Press

Emergencias activa para este lunes la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en varias zonas de la Comunitat

Este episodio de fuertes precipitaciones está previsto que se produzca desde las 12.00 horas hasta la medianoche del lunes

Redacción

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:30

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, ha establecido para este lunes la alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante; así como alerta por tormentas nivel naranja en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Estos avisos se establecen tras los avisos emitidos desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que pronostican acumulados por lluvia de hasta 40 milímetros (mm) en una hora en las citadas zonas y tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el CCE ha emitido una alerta por tormentas nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante; y una alerta por lluvias nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante, tras los avisos de la Aemet, que pronostican acumulados por lluvia de entre 60 y 80 mm en 12 horas en función de las zonas.

Este episodio de fuertes lluvias está previsto que se produzca desde las 12.00 horas hasta la medianoche del lunes, según el organismo de meteorología.

Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda «mucha prudencia» y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja «no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua».

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de «activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas».

Consejos preventivos frente a inundaciones

En previsión de posibles inundaciones, también se ha de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de acumulación de agua, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los amigos que han acompañado a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  2. 2 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  3. 3 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  4. 4 Así ha sido el photocall previo al homenaje a Nino Bravo: del recuerdo al mito al sueño hecho realidad del Roig Arena
  5. 5 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  6. 6 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  7. 7 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  8. 8 Un estreno soñado para el Roig Arena, el nuevo icono de Valencia
  9. 9

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  10. 10 Muere un motorista en un accidente en Aldaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Emergencias activa para este lunes la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en varias zonas de la Comunitat

Emergencias activa para este lunes la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en varias zonas de la Comunitat