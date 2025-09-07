Emergencias activa para este lunes la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en varias zonas de la Comunitat Este episodio de fuertes precipitaciones está previsto que se produzca desde las 12.00 horas hasta la medianoche del lunes

Redacción Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, ha establecido para este lunes la alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante; así como alerta por tormentas nivel naranja en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

⚠️El Centro de Coordinación de Emergencias establece las siguientes alertas meteorológicas:



🟠🌧️Alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

🟠⛈️ Alerta por tormentas nivel… pic.twitter.com/Mn8eTWVPvB — Emergències 112CV (@GVA112) September 7, 2025

Estos avisos se establecen tras los avisos emitidos desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que pronostican acumulados por lluvia de hasta 40 milímetros (mm) en una hora en las citadas zonas y tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, el CCE ha emitido una alerta por tormentas nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante; y una alerta por lluvias nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante, tras los avisos de la Aemet, que pronostican acumulados por lluvia de entre 60 y 80 mm en 12 horas en función de las zonas.

Este episodio de fuertes lluvias está previsto que se produzca desde las 12.00 horas hasta la medianoche del lunes, según el organismo de meteorología.

Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda «mucha prudencia» y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja «no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua».

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de «activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas».

Consejos preventivos frente a inundaciones

En previsión de posibles inundaciones, también se ha de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de acumulación de agua, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos.