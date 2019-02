La consellera advierte al sector del taxi: si no acepta sus propuestas, «no habrá decreto» Protestas de taxistas, hoy jueves en Valencia. / j. signes Salvador responde al gremio del taxi que no ha habido «inacción» y subraya que la Comunitat fue la primera autonomía en abrir un proceso de información pública EFE Jueves, 14 febrero 2019, 17:00

La consellera de Obra Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha advertido este jueves que si el sector del taxi, con protestas hoy en Valencia, no acepta las medidas incluidas en el decreto de la Generalitat para regular las VTC «no habrá decreto» y «nos quedaremos como estamos».

Salvador ha lamentado que los taxistas valencianos hablen de «pasividad» de la Administración autonómica cuando la Comunitat Valenciana fue «la primera autonomía que abrió un proceso de información pública« del borrador del decreto de regulación de las VTC.

«Inacción no la veo», ha señalado la consellera en declaraciones a los periodistas, ya que ha recordado que también hubo reuniones con las entidades afectadas, así como con sindicatos y asociaciones de consumidores y empresariales, y las propuestas han sido votadas y apoyadas en otras comunidades como la catalana.

Entre dichas medidas destacan: un periodo mínimo de 15 minutos de precontratación, que no pueda haber geolocalización, que las VTC no pueda recoger a clientes en la calle, y que no puedan utilizar carriles reservados para el taxi.

«Estamos dispuestos a dialogar», ha insistido, porque «negociar ya lo hemos hecho», y si estas medidas no se aceptan la Generalitat contempla aplicar el principio de proximidad, con una regulación en el ámbito autonómico e interurbano y habilitar a las ciudades a que apliquen medidas complementarias.

«Si no hay un espacio pacífico», ha advertido, «lo que no va a hacer este gobierno es aprobar y entrar a regular un decreto que no es aceptado por el sector», por lo que «probablemente no haya decreto y nos quedaríamos como estamos».

Salvador ha insistido en que el Gobierno valenciano siempre ha estado abierto a «hablar y dialogar« y trabajando para garantizar »un buen servicio y evitar indemnizaciones a la administración pública«.

Del mismo modo ha señalado que hay que dar «un paso adelante» en la modificación de la ley del transporte y revisar la regulación de ámbito estatal para poner «luces largas» a esta circunstancia.