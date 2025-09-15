Los 15 conciertos 'sold out' del Roig Arena una semana después de su arranque en Valencia

Dani Martín actuará en mayo de 2026 en el Roig Arena dos noches consecutivas. En una de ellas, la del sábado 9 de mayo, las ... entradas ya están agotadas. Es el 'sold out' más alejado en el tiempo de todas las propuestas musicales que programa actualmente el Roig Arena en Valencia y que llenan su calendario de conciertos hasta la próxima primavera.

Sólo una semana después del arranque oficial del recinto multiusos, con el homenaje a Nino Bravo, y tras el llenazo de Camilo de este viernes, son 15 las veladas que ya cuelgan el cartel de completo. Varios artistas programan doble y hasta triple fecha, como en el caso de Joaquín Sabina.

El dato rubrica el tirón del nuevo espacio multiusos y la buena respuesta del público valenciano a las propuestas previstas en el recinto con bandas y artistas de primer nivel como Manuel Carrasco, Quevedo, Sabina, The Waterboys, Fito & Los Fitipaldis o Hans Zimmer. Estos son solo algunos de los que ya completan aforo en una o varias de sus noches. Repasamos, uno a uno, los músicos protagonistas de los 15 'sold out' del Roig Arena, según la información disponible en su web. Tanto en el auditorio como en la sala Multi.

Manuel Carrasco. El próximo sábado 20 de septiembre, Manuel Carrasco toma las riendas del fin de semana en el Roig Arena. Releva al recuerdo a Nino Bravo y a Camilo. Y lo hace, de nuevo, con todas las entradas agotadas para asistir a su tour Salvaje.

Quevedo. El artista madrileño más adorado entre los amantes del reguetón, pop rap y trap latino aterriza en el Roig Arena el próximo jueves 2 de octubre. Será a las 21 horas. Aunque su concierto de la gira Buenas Noches Tour España no cae en fin de semana, la respuesta de sus fieles no se ha hecho esperar y ya agota entradas.

Joaquín Sabina. El veterano cantautor es, en estos momentos, el rey de los llenazos del Roig Arena. Tenía dos fechas programadas para su gira Hola y Adiós, el 9 y el 11 de octubre. Ambas, en fin de semana, agotaron con rapidez sus entradas disponibles y en estos momentos sólo quedan para la nueva fecha: será el lunes 13 de octubre a las 20.30. Un auténtico triplete de éxito.

Los 40 Music Awards. El evento multiartista más célebre de la radiofórmula española toma el Roig Arena el próximo viernes 7 de noviembre. Y lo hace con una de las estrellas planetarias del momento, Ed Sheeran, encabezando un cartel que completan artistas como Aitana, Dani Fernández o Valeria Castro. Y, claro, la respuesta ha sido inmediata: otro cartel de 'completo' casi instantáneo.

Anuel AA. Otra noche de reguetón y trap latino que atrae a miles de valencianos al Roig Arena. El compositor y cantante puertorriqueño que grabó su álbum de debut en prisión obtiene una gran absolución en Valencia, con un llenazo en la noche del viernes 14 de noviembre. No quedan entradas para su velada de la gira Europe Tour 2025. Pero aún hay esperanza para los fans con su segunda noche. Será el 28 del mismo mes y, para ese día, por el momento, hay localidades disponibles.

The Waterboys. La veterana banda de Mike Scott es de esos grupos, como Simple Minds, o The Cult, que mantienen un histórico idilio con Valencia, triunfando en cada una de sus visitas. Y ahora lo hacen de nuevo por todo lo alto, en el auditorio de Roig Arena y con entradas agotadas para la noche del viernes 28 de noviembre. Su segunda fecha es el viernes 5 de diciembre, con entradas todavía a la venta.

Andreu Buenafuente y Berto Romero. «El show que nadie pedía» es el eslogan de The Chicken. Y parece que se han equivocado. Lo pide mucha gente. Los humoristas trasladan a Valencia y al escenario del Roig Arena su química cómica exhibida en televisión. Lo hacen con un espectáculo que llega el 12 de diciembre. Será otro viernes de 'completo' y risas en el Roig Arena. El éxito muestra que este tipo de espectáculos de humor puede dar el salto del teatro al gran recinto.

La M.O.D.A. Son las siglas de La Maravillosa Orquesta Del Alcohol. El septeto de Burgos es otra de esas bandas que se estrenan en el Roig Arena a lo grande. Lo hacen con dos noches y una de ellas ya agotada, la del sábado 10 de enero de 2026. Sus fans todavía pueden comprar entradas para su velada del día siguiente, la del domingo 11. Es el primero de los grupos que anticipa un llenazo en la sala Multi el año próximo.

Delaossa. El rapero malagueño Daniel Martínez de la Ossa, conocido artísticamente como Delaossa, es otro de los que se estrenan en el Roig Arena con el cartel de agotado en su velada del 16 de enero. Pero quienes quieran ver su La Madrugá Tour en la sala Multi tienen una segunda oportunidad al día siguiente, el 17 de enero.

Rusowsky. Todavía es mayor el tirón del vallisoletano Ruslán Mediavilla. Conocido como Rusowsky, el cantante y compositor explora géneros como el underground, techno, hip hop o incluso jazz. Y parece que en Valencia lo adoran porque sus dos conciertos del 21 y 22 de enero del año próximo ya han vendido todas las entradas a pesar de que faltan aún cuatro meses para su doblete de actuaciones en el auditorio del Roig Arena.

Fito & Fitipaldis. Uno de los dinosaurios del rock español y su banda agrandan su leyenda en Valencia. Sus excepcionales punteos de guitarra resonarán el 24 de enero del año próximo durante la gira Aullidos y ya no quedan entradas para otro sábado de máxima audiencia en el auditorio del Roig Arena.

Hans Zimmer. El compositor de bandas sonoras más importante del mundo fue el primer nombre anunciado por el Roig Arena en su programa de actuaciones. Hasta ahora se han escuchado sus composiciones, como 'El Rey León' o 'Gladiator', interpretadas por muchas orquestas, pero el tour The Next Level brinda la oportunidad única de admirar al alemán en persona, junto a un descomunal equipo de músicos. Pisa Madrid, Barcelona y Valencia, donde ya ha colgado también el 'sold out' más cinematográfico.

Dani Martín. El que fuera líder del Canto del Loco tiene, en estos momentos, el mérito de ser el artista con concierto más alejado en el tiempo que ya ha agotado entradas en una de sus noches en el Roig Arena: la del sábado 9 de mayo de 2026. Pero atención, todavía quedan a la venta para su concierto en la jornada anterior, la del viernes 8 de mayo. Triunfa en Valencia con su gira 25 P*T*S años.