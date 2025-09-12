Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena El artista británico actuar en la gala de Los 40 Music Awards Santander que trasladan a Valencia én su 20ª edición y la banda británica actuará el 24 de marzo de 2026

B. González Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025

La lista de artistas que se subirán al escenario en el pabellón multiusos Roig Arena sigue aumentando y al amplio cartel de artistas españoles como Manuel Carrasco, Joaquín Sabina, David Bisbal, Mónica Naranjo, Ana Belén o Raphael, así como a otros de habla hispana como Camilo o Sebastían Yatramenos, el inglés también sonará en el recién estrenado pabellón con la actuación de Roxette ya anunciada y a la que ahora se suman dos más: la de Ed Sheeran y la banda británica Suede.

En el caso del Sheeran, su presencia en el Roig Arena se enmarca dentro de la gala de Los 20 Music Awards del próio 7 de noviembre. Es el primer artista internacional que ha confirmado su presencia en esta gala, a menos de dos meses de la cita y con todas las entradas ya agotadas.

Ha sido él mismo, a través de las redes de la cadena musical que organiza el evento, el que lo ha dado a conocer: «Hola, España. Nos vemos el 7 de noviembre en Los 40 Music Awards. No puedo esperar. La última vez me divertí mucho allí y será genial vernos allí», ha manifestado.

Junto a Ed Sheeran están confirmados Aitana, Dani Fernández y Valeria Castro y próximamente se darán a concer al resto que sumarán más de una veintena.

Cabe recordar que la gala se ha trasladado a Valencia en apoyo a las personas que sufrieron las consecuencias de la Dana. En la anterior edición, la de 2024, la entrega de premios se convirtió en una gala solidaria en la que se recaudaron 437.000 euros para los damnificados. Este año se ha querido acercar el evento a los valencianos coincidiendo, además, con el 20 aniversario de esta cita anual del mundo de la música.

Por su parte, el icónico grupo britpop londinense Suede actuará en el Roig Arena un poco más tarde, concretamente el 24 de marzo del próximo año. Valencia será una de las seis ciudades españolas en la que ofrecerán concierto dentro de su gira para presentr su nuevo album 'Antidepressants'.

La preventa de las entradas es el 17 de septiembre y la venta general el día 19 de septiembre.