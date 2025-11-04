El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Las controvertidas (en algunos casos) resoluciones de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la encargada de la instrucción de la dana, siguen levantando ampollas. Si ... hace algo menos de un mes la Fiscalía reconoció como «extravagantes» algunos de sus pronunciamientos, aunque oponiéndose a que fuera investigada por el Tribunal Superior (como finalmente rechazó este órgano), ahora es el Colegio de Abogados la entidad que carga contra la magistrada. La razón, el amparo solicitado por la abogada por una abogada expulsada de la causa después de considerar la jueza que difundía bulos sobre la tragedia y por lanzar lo que la jueza consideró «amenazas» contra ella en una manifestación en Madrid.

Pero no es la salida de la instrucción la razón que ha llevado a la abogada a pedir al Colegio un amparo que la institución ha concedido. La letrado pidió apoyo a la entidad por los comentarios de la jueza. Y el Colegio de Abogados lo concede y decide informar de los hechos al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. «Además de menoscabar la independencia de la profesional de la abogacía, se ofende a su dignidad, pues el auto tiene, inevitablemente, una connotación negativa, de descrédito, en cuanto tilda a la letrada de propagadora de bulos», señala una resolución de la Junta de Gobierno de la institución colegiada a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

El polémico auto de la jueza se refería a dos situaciones. Una, la colocación en redes sociales de la letrada de un vídeo con teorías 'conspiranoicas' sobre la dana. Según la magistrada, la abogada difundió «un video de Youtube titulado: '(…) no llovía, provocado todo'. En él se habla de riada provocada» La resolución también transcribía comentarios de un presentador de la grabación «que alude a teorías conspirativas satánicas, a la agenda 2030, etc.

La instructora de Catarroja también recoge en el auto como la abogada, con ocasión de una manifestación en Madrid el pasado mes de julio (en la que estaba con su cliente), «tras unos gritos de 'a la cárcel', dijo lo siguiente: «La jueza debería estar en la cárcel y, de hecho, si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que le mandan, vamos a ir a por ella, el pueblo entero va a ir a por ti».

La magistrada no se detiene ahí en su resolución: «Como comprenderá la Letrada de la acusación, no es este el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinatos, ni tampoco donde se me investigue a mi con el resultado que pretende su cliente. Si esa es su voluntad deberá acudir a otras instancias. Otros ya lo han hecho». Incluso la señala por lanzar »insultos« contra ella y difundir otros vídeos con título 'Geoingeniería marroquí en la dana 2024'.

Más allá de los también peculiares pronunciamientos y actitud de la letrada, el Colegio de Abogados no ve procedente la actuación de la jueza. «La referencia contenida en el auto a la publicación de un vídeo en YouTube por parte de la abogada excede, a juicio de este Colegio, el ámbito estrictamente jurisdiccional. Tal alusión introduce elementos ajenos al debate procesal, proyectando una valoración sobre la actividad profesional de la abogada en espacios externos al procedimiento. Esta circunstancia, además de resultar impropia en el marco de una resolución judicial, supone una personalización del razonamiento que afecta a la independencia profesional de la letrada».

El Colegio de Abogados considera que el auto y la referencia al vídeo es «una injerencia contraria a la independencia del abogado». La entidad critica las «alusiones personales» a la abogada por parte de la magistrada, que, además de «gratuitas», son usadas por la instructora «como argumentario para la exclusión de la parte a quien representa».