Varia personas entran a la sede del juzgado de Catarroja encargado de la instrucción de la dana. Irene Marsilla

El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

La institución de Valencia concede amparo a una abogada que fue expulsada de la causa al considerar la magistrada que difundía bulos e informa al Poder Judicial

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:27

Las controvertidas (en algunos casos) resoluciones de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la encargada de la instrucción de la dana, siguen levantando ampollas. Si ... hace algo menos de un mes la Fiscalía reconoció como «extravagantes» algunos de sus pronunciamientos, aunque oponiéndose a que fuera investigada por el Tribunal Superior (como finalmente rechazó este órgano), ahora es el Colegio de Abogados la entidad que carga contra la magistrada. La razón, el amparo solicitado por la abogada por una abogada expulsada de la causa después de considerar la jueza que difundía bulos sobre la tragedia y por lanzar lo que la jueza consideró «amenazas» contra ella en una manifestación en Madrid.

