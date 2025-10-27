Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles
La Ciudad de la Justicia. LP

El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana

El alto tribunal inadmite la querella de Manos Limpias

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:18

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y, por tanto, no investigará a ... la magistrada. Los querellantes trataron de que se investigaran una supuestas injerencias del marido de la instructora en las diligencias de la tragedia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  8. 8 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  9. 9

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  10. 10

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana

El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana