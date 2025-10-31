Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Manuel Ortega, en un desayuno con los medios de comunicación. Jesús Signes

El presidente de la Audiencia, sobre el caso de la dana: «La crítica es legítima, pero buscar el desequilibrio del juez, no»

José Manuel Ortega, un histórico de Jueces para la Democracia, defiende la «calidad de la motivación de las resoluciones» como el mejor argumento para evitar vincular decisiones con sesgos ideológicos

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:41

Comenta

El presidente de la Audiencia de Valencia, José Manuel Ortega, ha participado este viernes en un desayuno con los medios de comunicación tras su reciente ... toma de posesión. Ortega, magistrado y presidente de la sección Segunda, ha subrayado la falta de medios en la Administración de Justicia y el incremento de la litigiosidad. Esta situación, en el orden Civil, ha multiplicado por tres y por cuatro los plazos de respuesta. El panorama para los próximos cinco años no presenta grandes cambios. «No puedo ser optimista y me gustaría serlo, pero el tiempo nos irá diciendo».

