Ciudadanos exigirá ante notario los informes de la EMT sobre los carriles segregados El concejal Narciso Estellés ha solicitado los documentos en varias ocasiones, incluso en el consejo de administración Á. S. Lunes, 18 febrero 2019, 23:52

El grupo municipal de Ciudadanos se ha cansado de las constantes respuestas condescendientes y, en ocasiones, insultantes del concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. Tanto es así que el consejero de la empresa y concejal del grupo, Narciso Estellés, acudirá a un notario para exigir mediante requerimiento notarial los informes de la EMT en lo que a carriles segregados se refiere. Entiende Estellés que las respuestas que se le han dado no han sido satisfactorias y pone como ejemplo la que recibió en el consejo del mes pasado, cuando Grezzi le contestó que recogía su petición y que cualquier actuación para proteger los carriles bici se hace en beneficio de los conductores.

Pero no fue la primera vez que Estellés cuestionó al Consistorio sobre los planes de la EMT para segregar los carriles bici. En el pleno del pasado mes preguntó por las próximas segregaciones tras la realizada en Ángel Guimerà. La respuesta de la concejalía de Movilidad Sostenible fue: «Se informarán cuando llegue el momento». Se trata de una fórmula habitual en Grezzi cuando se le pregunta por actuaciones futuras, tal como se puede constatar en las respuestas remitidas tanto en el pleno como en la comisión de Urbanismo.

El concejal Estellés lamentó ayer que no les quede más remedio que acudir a un notario «porque la falta transparencia en materia de movilidad y de gestión de la EMT de Grezzi es injustificable». «Si no se justifican las segregaciones desde la viabilidad técnica y desde la seguridad vial, no tiene ninguna explicación para que existan tramos de carril bus segregado de apenas 70 metros como el de Jacinto Benevante», criticó Estellés. El edil comentó que si no existen estos informes, «estas medidas sólo obedecen a nuevos 'martillazos' de Ribó y a nuevas actuaciones sectarias e impulsivas de Grezzi».

«Hemos pedido en tres notas interiores información para conocer la segregación del carril bus de Jacinto Benevente y vamos a pedir toda la información de todas las acciones que ha hecho Grezzi sobre los nuevos segregadores de EMT para buscar a viabilidad técnica de cada uno de los casos», indicó.