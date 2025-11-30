Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este lunes con varios tramos por encima de 120 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos
Feijóo, con Almeida, Rajoy, Aznar, Ayuso y Tellado, en la manifestación. EFE

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 29 de noviembre de 2025

Redacción

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 30 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Feijóo convierte su manifestación en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

- El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa

- El Levante destituye a Julián Calero

- Los autónomos valencianos claman contra su precariedad: «Trabajamos 24/7, cobramos 1.000 euros y pagamos 300»

- Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  3. 3 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  4. 4 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  5. 5 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  6. 6 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  7. 7 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  8. 8 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  9. 9 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  10. 10

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana