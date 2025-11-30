Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running

La movilidad y las conexiones de Marina Port Valencia van a dar un salto al siglo XXI. Un nuevo carril bici va a ganar protagonismo ... en el diseño de la fachada marítima y permitirá conectar la Marina Norte, con sus zonas de restaurantes y amarres, con la Marina Sur, con los amarres y zonas de conciertos.

Tal como explican los gestores, desde Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, el objetivo es empezar primero con las obras de remodelación de la Marina Norte, alrededor del mes de febrero o marzo de 2026.

Estos trabajos comenzarán en la zona final de la zona de amarres, a la altura del restaurante Azul, donde se encuentra también la gasolinera, y las obras del nuevo carril bici irán rodeando la zona del edificio Veles e Vents y Edem, pasará por la dársena y llegará a la zona habilitada para conciertos en la Marina Sur.

El carril bici tendrá un recorrido de 2,8 kilómetros y precisará de una inversión de alrededor de 250.000 euros y se prevé que esté terminado y en funcionamiento a principios del año 2027.

Este nuevo espacio reservado a las bicis y patinetes irá segregado del tráfico rodado, si bien se está estudiando ahora la forma de segregarlo a través de técnicas de paisajismo.

Recreación de las zonas de descanso y sombra y vista de Marina Valencia Port. LP

Para rediseñar esta nueva zona que una la Marina Norte con la Sur se quiere apostar por crear zonas verdes en distintos puntos, para generar espacios de sombra, de paseo y de descanso. Se crearán zonas apetecibles y amables para correr.

Además, el objetivo también es crear zonas de aparcamiento para que los usuarios puedan dejar con seguridad las bicicletas y los patinetes eléctricos durante su estancia en Marina Port Valencia.

En este rediseño del balcón al mar también se va a garantizar el espacio de aparcamiento para coches. De hecho, se prevé reservar 2.000 plazas para coches entre la Marina Norte y la Sur.

En la zona de la dársena norte se contemplan 115 plazas cerca de la bocana, otras 520 antes de la zona de amarres y las 800 que existen en el aparcamiento de Veles e vents.

A esta cantidad se mantienen 92 plazas en la zona del Tinglado 2 y otras 600 en la dársena sur.

También se pondrán en servicio «buggies, similares a los carros de golf, para que los marineros puedan llevar a sus clientes hasta las embarcaciones», explican desde Marina Port Valencia.

No hay que olvidar que la remodelación de la Marina Norte, Sur y el dique también tiene como objetivo crear tres marinas, un varadero, tiendas, zonas de restaurantes y oficinas.

Serán cuatro marinas en una porque se pretende atraer a embarcaciones de 8 a 130 metros de eslora. También habrá una zona de reparación de embarcaciones en tierra y en agua, con una base de industrias de primer nivel. El área técnica tendrá 80.000 metros cuadrados dedicados a reparación y mantenimiento de embarcaciones, con talleres equipados para recibir barcos de hasta 130 metros de eslora en agua y 60 metros en tierra que podrán ser izados con un travelift de 720 toneladas.

Será un modelo de varadero abierto, donde cada cliente podrá elegir los industriales con los que quiere trabajar.

Se potenciará la zona de ocio y restauración, con un programa completo de eventos y actividades en un espacio de diseño integrado con el entorno. De hecho, ahora se está remodelando el local de restauración que hay junto al espigón y el paseo elevado.

También habrá oficinas de primer nivel en un espacio de 8.850 metros cuadrados y locales comerciales para marcas premium, negocios náuticos y brokers. Y, lógicamente, habrá zona para actividades y deportes de vela y un centro de innovación, nuevas tecnologías y estudio del medio marino.