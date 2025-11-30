Los autónomos valencianos claman contra su precariedad: «Trabajamos 24/7, cobramos 1.000 euros y pagamos 300»

Los autónomos valencianos han tomado el centro de Valencia al grito de «manos arriba, esto es un atraco» para denunciar la precariedad laboral que sufren ... y reclamar unas condiciones de trabajo dignas. Cientos de manifestantes han secundado la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional desde el Cap i Casal para exigir al Gobierno que modifique la legislación de este tipo de trabajadores. Algunos de los participantes en la protesta han lamentado tener que trabajar las 24 horas de los siete días de la semana así como que «no hay derecho a que un autónomo que tiene una nómina de 1.000 euros tenga que soportar 300 de cuota».

Jésica Garrido, coordinadora de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y profesional de la limpieza de coches a domicilio, dice que la marcha de este domingo sirve para reivindicar que los autónomos tengan «como mínimo» los mismos derechos que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena. «Al final pagamos y no tenemos derecho a bajas, a lo mejor por enfermedad, por maternidad... No tenemos derecho a huelga... Hay que hacer una manifestación porque no soy empleada, pero trabajo 24/7», ha explicad recordando que en España hay unos tres millones y medio de estos profesionales.

«Hay que despertar, no se puede estar así», ha incidido sobre la elevada carga burocrática e impositiva que sufren. Esta plataforma, según ha expresado su coordinadora a nivel regional en Valencia, «se ha creado fuera de políticas y colores»: «Somos autónomos luchando por autónomos y por nuestros derechos», ha afirmado.

Alicia Moreno, autónoma del sector de la indumentaria valenciana, ha denunciado una situación que están viviendo a día de hoy sobre el cobro de las ayudas de la pandemia del Covid-19. Según ha denunciado, muchos autónomos se acogieron entonces a los subsidios por cese de actividad al tener que cerrar sus negocios. «Se alargaron hasta el 2022 y hoy en día están cobrándonos la equiparación de la cuota de autónomo que en el momento nos concedieron la reducción por la ayuda y este mes nos la han cobrado entera de marzo a junio. No hay derecho», ha exclamado.

«Cada día cierran autónomos y se crea menos riqueza porque la gente no quiere hacerse autónoma por la opresión que tenemos por parte de las comunidades y del Estado. No tenemos ninguna ayuda, no tenemos nada y no estamos equiparados a los trabajadores reales cuando nosotros estamos pagando igualmente la Seguridad Social. No hay derecho, tenemos que ser iguales todos», ha resumido Moreno que ha alertado de que hay gente que cobra 1.000 euros y está obligada a pagar 300 como cuota de autónomo.

Durante la manifestación, que ha arrancado a las 11:00 desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia para pasar por la calle San Vicente hasta la plaza de la Reina y acabar en la de la Virgen se han escuchado numerosos cánticos e increpaciones contra el presidente del Gobierno. «Pedro Sánchez, nos estás matando», decía un cartel con una figura calavérica. Los numerosos casos de corrupción que cercan al Ejecutivo central también han sido duramente criticados por los asistentes: «Autónomos saqueados, corrupción y vicio del Gobierno pagados», lucía otra pancarta.