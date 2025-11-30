Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concentración de autónomos este domingo en Valencia. L.P

Los autónomos valencianos claman contra su precariedad: «Trabajamos 24/7, cobramos 1.000 euros y pagamos 300»

Cientos de personas se manifiestan por el centro de Valencia para exigirle al Gobierno mejoras en sus condiciones laborales

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:00

Los autónomos valencianos han tomado el centro de Valencia al grito de «manos arriba, esto es un atraco» para denunciar la precariedad laboral que sufren ... y reclamar unas condiciones de trabajo dignas. Cientos de manifestantes han secundado la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional desde el Cap i Casal para exigir al Gobierno que modifique la legislación de este tipo de trabajadores. Algunos de los participantes en la protesta han lamentado tener que trabajar las 24 horas de los siete días de la semana así como que «no hay derecho a que un autónomo que tiene una nómina de 1.000 euros tenga que soportar 300 de cuota».

