Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
Manifestación de trabajadores autónomos en Madrid. E. P.

Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»

Se manifiestan en 21 ciudades españolas para exigir los mismos derechos que los trabajadores asalariados y reclamar la exención del IVA

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

Los autónomos se han sumado este domingo a la ola de manifestaciones que en estos últimos meses están recorriendo las calles españolas. La Plataforma ciudadana ... por la Dignidad de los Autónomos ha convocado protestas en 21 ciudades para pedir tener los mismos derechos que los trabajadores asalariados: «Estamos asfixiados», han denunciado, al tiempo que han reclamado, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como «recaudadores del Estado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  3. 3 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  4. 4 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  5. 5 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  9. 9 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»

Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»