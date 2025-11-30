Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Feijóo, en la manifestación de junio del PP contra Sánchez. EP

El PP vuelve este domingo a la calle seis meses después contra la corrupción del Gobierno

«El partido no va a permanecer impasible tomándose un vermú» ante la prisión de Ábalos, justifican los populares ante la concentración de hoy

Lourdes Pérez
Álvaro Soto

Lourdes Pérez y Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Los populares regresan a la calle este domingo, casi seis meses después de su última manifestación con un lema que constituye casi un desafío –'Efectivamente, ¿ ... mafia o democracia?'– ante todos los que criticaron al partido la primera vez que equiparó al Gobierno de Sánchez con una organización criminal. En Génova creen que el tiempo les ha dado la razón, entre otras cosas porque en este lapso los dos secretarios de Organización con los que el líder socialista llegó y asentó su poder en el PSOE y el Ejecutivo han ingresado en prisión. «Y mientras, el PP está tan tranquilo viendo cómo el régimen se desmorona», se congratulan en Génova.

