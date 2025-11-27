Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 27 de noviembre de 2025

Redacción

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:25

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 27 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Les Corts elige president a Pérez Llorca

- Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

- Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos

- Los Santos Juanes y sus frescos de Palomino renacen como centro neurálgico de Valencia

- El Valencia CF anuncia la renovación de Luis Rioja hasta 2027

