Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos

El aeropuerto de Valencia afrontará el próximo verano sin ninguna conexión aérea con Galicia, según los datos publicados por el portal especializado aeropuerto-valencia. ... es, independiente de Aena. A día de hoy, ninguna aerolínea ha programado vuelos para la temporada de verano 2026 hacia Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo, los tres destinos con los que Valencia sí estuvo conectada en 2025.

La diferencia con respecto al año pasado es abrupta. Durante el verano de 2025, Manises llegó a contar con 14 vuelos semanales: diez de Ryanair hacia Santiago, dos de Volotea hacia la Coruña y dos de Iberia con destino a Vigo. Esa operativa, muy utilizada tanto por turistas como por peregrinos, desaparecerá por completo si las compañías no rectifican en los próximos meses.

El escenario invernal mantiene algunas frecuencias, aunque de forma limitada. En la programación del invierno 2025-2026 figuran cuatro vuelos semanales de Ryanair a Santiago y dos de Volotea a la Coruña —estos últimos sólo hasta el 2 de abril, víspera del inicio de la temporada de verano—. Iberia no opera ya la ruta a Vigo, y ninguna aerolínea ha cargado vuelos más allá de esas fechas.

La preocupación es especialmente intensa en el entorno del Camino de Santiago. La Comunitat Valenciana es, según la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la región, la segunda autonomía que más peregrinos envía a Galicia, y la falta de vuelos compromete la logística de miles de caminantes.

Aurelio Belenguer, presidente de la entidad, alerta de que el problema va mucho más allá de la comodidad: «Supone para muchos peregrinos un fastidio, por no decirlo de otra manera. Si no pueden volver de Galicia en avión, se perjudica directamente a quienes hacen los últimos 100 kilómetros», recalca.

Además, Belenguer insiste en que los vuelos no son un lujo, sino una pieza central de la planificación anual de la ruta: «Muchísimos peregrinos van en avión con todo arreglado: billete de ida para empezar el Camino y billete de vuelta para regresar. Sin eso, la gente tendría que buscar alternativas poco prácticas o incluso viajar en coche, que no es para nada lo idóneo».

El presidente subraya que las alternativas existentes multiplican los tiempos de viaje hasta niveles difíciles de compatibilizar con las vacaciones de la mayoría de caminantes: «El tren o el autobús son seguros, pero son una pérdida de tiempo considerable. Yo una vez volví en bus desde Santiago y tardé un día entero».

Más de 7.000 credenciales en vilo

Sólo su asociación ha entregado 7.300 credenciales en lo que va de 2025, un volumen que refleja el peso valenciano en la ruta xacobea. Según explica, el 70% de esas credenciales se emiten en verano, precisamente el periodo que se quedará sin vuelos si no hay cambios.

Por ahora, ninguna aerolínea ha confirmado si estudia recuperar los enlaces para la temporada alta. La desconexión aérea con Galicia dejaría a Valencia sin una ruta utilizada tanto para empezar como para terminar el Camino de Santiago, así como para los desplazamientos ordinarios entre ambas comunidades.