Un grupo de peregrinos en una etapa del Camino de Santiago, en Portomarín EFE

Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos

El aeropuerto de Manises perderá en 2026 las hasta 14 conexiones estivales que tuvo este año, un riesgo logístico para miles de caminantes valencianos

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El aeropuerto de Valencia afrontará el próximo verano sin ninguna conexión aérea con Galicia, según los datos publicados por el portal especializado aeropuerto-valencia. ... es, independiente de Aena. A día de hoy, ninguna aerolínea ha programado vuelos para la temporada de verano 2026 hacia Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo, los tres destinos con los que Valencia sí estuvo conectada en 2025.

