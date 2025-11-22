Un nuevo vuelo conectará la Comunitat Valenciana con una histórica ciudad de Europa central Ryanair contará con dos frecuencias semanales en la próxima temporada de verano

Andoni Torres Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

Una nueva ruta aérea conectará la Comunitat Valenciana con el Europa central. La aerolínea de bajo coste Ryanair pondrá en marcha, a partir de 31 de marzo de 2026, una ruta de Valencia a Varsovia Modlin para la próxima temporada de verano.

Ryanair contará con dos frecuencias semanales, los martes y sábados. Operándose los martes desde la base de Valencia y los sábados desde la base polaca.

Esta será la cuarta vez que Ryanair opere una ruta de Valencia a Varsovia desde su estreno en octubre de 2016 hasta el noviembre de 2024, cuando fue cancelada.

Ahora se recupera de nuevo esta ruta, en esta ocasión para la temporada de verano 2026. Según informa el aeropuerto de Valencia en su página web, ya está programada hasta octubre de 2026, aunque es previsible que la ruta sea anual y se extienda a siguientes temporadas.

Varsovia (1.862.000 habitantes) es la capital y la ciudad más grande de Polonia. Una histórica urbe que fue considerada una de las ciudades más hermosas del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la contienda tuvo que ser reconstruida por completo ya que habían sido derruidos el 85% de sus edificios.

La Unesco declaró su centro histórico Patrimonio de la Humanidad en 1980. La parte más antigua de la ciudad es su principal atracción turística con la Columna de Segismundo, la Barbacana y el Castillo Real como puntos de obligatoria visita. Varios rankings la consideran además como una de las urbes más habitables de Europa.

La ciudad tiene espectaculares ejemplos de la arquitectura gótica, renacentista, barroca y neoclásica. La mayor parte de estos edificios se encuentran muy cerca del centro.

La temperatura media en varsovia es de –1.5 grados en enero y 19.7 grados en julio, aunque en verano se alcanzan hasta 30.