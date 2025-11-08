Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las originales estatuas callejeras de Bratislava son un imprescindible en la ciudad. Pablo Ariza

Un nuevo vuelo conecta la Comunitat Valenciana con una histórica ciudad del corazón de Europa

Ryanair operará cuatro vuelos por semana en esta nueva ruta de invierno

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:43

Una nueva ruta aérea conecta la Comunitat Valenciana con el corazón de Europa. La aerolínea de bajo coste Ryanair ha puesto en marcha desde este viernes 8 de noviembre su nuevo vuelo de invierno 2025 desde Alicante a Bratislava.

Ryanair operará cuatro vuelos por semana en esta nueva ruta, ofreciendo a sus clientes españoles aún más opciones y conexiones regulares con tarifas bajas.

«Nos alegró ver despegar esta semana el primer vuelo de nuestra nueva ruta de invierno 2025 de Alicante a Bratislava, que llevaba a numerosos viajeros entusiasmados rumbo a un merecido descanso invernal», explicó Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España.

La Comunitat Valenciana se acerca así al corazón de Europa. Bratislava, con casi medio millón de habitantes es una de las ciudades más atractivas del continente. La capital eslovaca se extiende a lo largo del río Danubio cerca de la frontera con Austria y Hungría. La urbe está rodeada de viñedos y de la región montañosa de los Pequeños Cárpatos. El casco antiguo, construido en el siglo XVIII, es completamente peatonal y destaca por su amplia y animada oferta de bares y cafeterías.

El vuelo a Bratislava se une a la decena de nuevos destinos invernales lanzados por Ryanair desde el aeropuerto de Alicante, algunos de ellos, extensión de las rutas de verano, como las conexiones con Linz y Salzburgo, en Austria, o la de Bydgoszcz, en Polonia.

El aeropuerto alicantino es además el único de la Comunitat que conecta con estos destinos, así como con Cardiff y Aberdeen, en Reino Unido; o Västeras y Smaland, en Suecia.

Según explicó la compañía en un comunicado, el programa de invierno de Ryanair operará principalmente con los 16 aviones basados en Alicante, lo que representa una inversión de 1.600 millones de dólares, apoyando más de 6.700 empleos locales e impulsando el turismo durante todo el año en la provincia.

