El mercado navideño de cuento situado a los pies de una impresionante catedral Los próximos días festivos son ideales para hacer una escapada a alguna de las ciudades europeas famosas por su ambiente festivo

AT Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

Los mercados de Navidad son una de las mayores atracciones en estas fechas. La mayoría de las ciudades españolas, incluso las más pequeñas, organizan estos eventos, que aúnan gastronomía tradicional y actividades culturales. Además, los próximos días festivos son ideales para hacer una escapada a alguna de las ciudades europeas famosas por su ambiente navideño.

Colonia

Colonia despliega cada Navidad un circuito de seis mercados navideños compactos y conectados. Desde el 14 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2025, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente festivo entre luces, aromas a especias y la imponente vista de la Catedral de Colonia. La ciudad ofrece gastronomía local, artesanía de calidad y actividades para todas las edades.

Entre los mercados más destacados se encuentran Weihnachtsmarkt am Dom (Catedral), el icono del conjunto con el gran árbol y artesanía; Heinzels Wintermärchen (Alter Markt y Heumarkt), el «pueblo de los duendes» con pista de hielo y actividades familiares; Markt der Engel (Neumarkt), con luces blancas y decoración romántica; Nikolausdorf (Rudolfplatz), con casitas alpinas y ambiente familiar; Stadtgarten (Barrio Belga), con diseño, artesanía y gastronomía local; y Hafen-Weihnachtsmarkt (Museo del Chocolate), con temática marinera y vistas al Rin.

Basilea y Berna

Con paisajes de ensueño cubiertos de nieve y los Alpes como telón de fondo, Suiza se posiciona como uno de los destinos navideños más atractivos de Europa. El mercado navideño de Basilea está considerado el más encantador del país. Este mercado se distribuye en dos enclaves, Barfüsserplatz y Münsterplatz. Y a solo 1 hora y 20 minutos en coche, se encuentra el Berner Sternenmarkt, el mercado de las estrellas, en la ciudad de Berna. Abierto desde finales de noviembre hasta el final de diciembre de 2025, es ideal dedicar toda una mañana a recorrer sus casetas de artesanía, degustar bebidas calientes y productos de diseño, y disfrutar de actividades típicas como tiovivos, cuentacuentos y música navideña.

Francia

Colmar es una de las ciudades más conocidas de Francia por su aspecto de cuento de hadas y su espectacular iluminación navideña. Desde el 23 de noviembre hasta finales de diciembre de 2025, el centro histórico se llena de luces que inundan de color las plazas principales, como la Plaza de los Dominicos y la Plaza Juana de Arco. Más allá de su decoración, estos espacios destacan por sus delicias gastronómicas y su oferta de productos artesanales, convirtiéndolos en parada obligatoria para quienes buscan la combinación perfecta de luces, sabor y tradición, según explica el operador turístico de autocaravanas CamperDays.

Temas

Navidad

europa