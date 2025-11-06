Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»
Documento para sellar el paso por los distintos municipios. LP

Un Camino del Santo Grial por 159 municipios hasta Valencia para celebrar el III Año Jubilar

Una asociación pone en marcha iniciativas para difundir la historia de la reliquia y guiar el trayecto histórico hasta la Catedral

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

Una de las rutas del Camino de Santiago comienza en Valencia, el llamado Camino de Levante. Pero ya no va a ser la única peregrinación ... en la que esté la ciudad. Otro trayecto histórico la va a tener como gran protagonista, y con final en la Catedral valenciana. Se trata del Camino del Santo Grial, para dar a conocer la reliquia, que se encuentra custodiada en la capilla del Santo Cáliz, en un recorrido que pasa por 159 municipios desde Aragón hasta la capital del Turia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  7. 7

    La jueza estrecha el cerco: cita al núcleo duro de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  10. 10

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un Camino del Santo Grial por 159 municipios hasta Valencia para celebrar el III Año Jubilar

Un Camino del Santo Grial por 159 municipios hasta Valencia para celebrar el III Año Jubilar