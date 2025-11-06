Un Camino del Santo Grial por 159 municipios hasta Valencia para celebrar el III Año Jubilar

Una de las rutas del Camino de Santiago comienza en Valencia, el llamado Camino de Levante. Pero ya no va a ser la única peregrinación ... en la que esté la ciudad. Otro trayecto histórico la va a tener como gran protagonista, y con final en la Catedral valenciana. Se trata del Camino del Santo Grial, para dar a conocer la reliquia, que se encuentra custodiada en la capilla del Santo Cáliz, en un recorrido que pasa por 159 municipios desde Aragón hasta la capital del Turia.

Se trata de una iniciativa que ha promovido la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial para promover el peregrinaje por esas poblaciones que conforman el itinerario español que hizo la reliquia, y que se lleva a cabo para celebrar el arranque del III Año Santo Jubilar del Santo Cáliz, concedido por la Santa Sede en 2015 y que empezó el pasado jueves 30 de octubre.

En la provincia de Valencia este itinerario atraviesa 18 municipios y en la de Castellón 12, sumando 100 kilómetros en ambas provincias y más de 600 a lo largo del trayecto español del camino, que empieza en la provincia de Huesca. Esta asociación ya ha contactado con los diferentes ayuntamientos, entidades y colectivos que forman parte del recorrido en sus diferentes municipios, etapas y emplazamientos, para facilitar la coordinación local, al tiempo que transmitir las condiciones establecidas por la Catedral de Valencia para garantizar la atención al peregrino en su llegada a la Seo.

Además, la Catedral ha realizado un protocolo específico para recibir a los peregrinos que hayan completado el Camino del Santo Grial y deseen acceder a la Capilla del Santo Cáliz con el sello de la Catedral en la credencial de peregrinación. Para ello, deberán anunciar previamente su llegada escribiendo a la web patrimonio@catedralvalencia.es.

Una vez en Valencia, podrán acudir al Centro de Atención al Peregrino de la calle Barchilla, en las inmediaciones de la catedral , y presentar su credencial con al menos un cuño de alguna de las etapas del camino realizadas. Allí recibirán el sello catedralicio y podrán acceder gratuitamente a la Capilla del Santo Cáliz, donde culminarán su camino con una oración y obtendrán la indulgencia plenaria.

Además, la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial entregará un diploma acreditativo a quienes realicen el trayecto a pie, a caballo o en bicicleta desde al menos la localidad de Albentosa, situada en la provincia de Teruel, para hermanar ambas comunidades autónomas.

La asociación asegura que formar parte del Camino representa para los municipios de Valencia «una oportunidad de posicionamiento cultural y de desarrollo local», indica en un comunicado. «Este itinerario, en proceso de ser reconocido oficialmente como 'Itinerario Cultural Europeo' del Consejo de Europa, permitirá a las localidades implicadas aumentar su visibilidad internacional al integrarse en una red europea de peregrinación junto a destinos como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela», explican desde el colectivo.

La provincia de Valencia constituye el destino final y espiritual del Camino del Santo Grial, al albergar desde 1437 la reliquia venerada como el Santo Cáliz de la Última Cena en la Catedral de Valencia.

Según los expertos, con toda probabilidad el Santo Cáliz llegó a la ciudad con Margarita de Prades, legítima heredera del tesoro real de Martín I el Humano, quien lo había custodiado en su capilla del Palacio Real de Zaragoza. Bajo mandato del rey Alfonso el Magnánimo, es depositado el 18 de marzo de 1437 en la Catedral de Valencia. Desde entonces, Valencia se convirtió en custodio oficial del Santo Cáliz y en epicentro de su veneración, siendo visitado por papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y reconocido como símbolo universal de paz y conocimiento.