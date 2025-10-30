Un cáliz para levantar la moral de tres municipios de la dana

El III Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz ha comenzado este jueves, con la misa que se ha celebrado en la Catedral de Valencia coincidiendo ... con la celebración de su fiesta anual. En esta ocasión el protagonismo, como no podía ser de otra manera, ha sido para los afectados de la dana. En concreto tres iglesias que han recibido una réplica de la reliquia por las muestras de solidaridad que han realizado a lo largo de todo este año con los ciudadanos que han necesitado ayuda. Se trata de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, de Picanya; la parroquia San Jorge Mártir, de Paiporta; y la parroquia Nuestra Señora, del barrio de la Torre.

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha presidido este acto de apertura del Año Jubilar y también ha entregado otras réplicas a la parroquia de San Pedro Apóstol, de La Pobla Llarga, y a la de San Vicente Mártir, de Guadassuar. Desde que el papa Francisco concedió el Año Jubilar del Santo Cáliz en el año 2014, Valencia es ciudad santa y lo celebra cada cinco años «con el deseo de que la veneración a esta sagrada reliquia despierte en nuestra Iglesia una mayor adhesión a Jesucristo y una corriente de amor al sacramento eucarístico», como ha señalado el arzobispo este jueves.

Benavent ha querido tener palabras de ánimo hacia estas tres parroquias afectadas durante la eucaristía. «Es el momento en estas poblaciones de rehacer la vida de muchas personas y también de las comunidades cristianas. La eucaristía debe ocupar el lugar central, la iglesia nace y crece a partir de ahí. Allí encontrarán la fuerza para continuar y acompañar a todos los que pasen por momentos de dificultad. Que esta copia del Santo Cáliz os ayude a conservar viva la fe en vuestras parroquias y a ser servidores de los demás y la eucaristía mantenga la fe en los momentos de debilidad», ha comunicado, ante un público que abarrotaba la Catedral de Valencia.

Antes del comienzo de la misa, el Santo Cáliz ha sido trasladado en procesión desde su capilla hasta el altar mayor de la Catedral, donde ha permanecido durante la celebración, para después regresar a su capilla después de la bendición, que ha durado una hora y media. La fiesta del Santo Cáliz es una de las dos celebraciones en todo el año, junto con el Oficio del Jueves Santo, en las que la sagrada reliquia sale de su capilla. Este III Año Jubilar lleva como subtítulo 'Cáliz de Esperanza', y muestra de ello ha sido esa entrega a las parroquias de la dana, con esa esperanza de que la reconstrucción de sus localidades les permita volver a recuperar la normalidad que perdieron el año pasado.

Desde la Catedral de Valencia, junto con la Cofradía y Real Hermandad del Santo Cáliz, invitan a «vivir y participar con alegría de esta oportunidad que nos brinda la Iglesia». La concesión de un jubileo a perpetuidad y quinquenal, por parte de la Santa Sede, «es un reto y una responsabilidad al cual no podemos acostumbrarnos», señala el canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar.

Además, el Cabildo de la Catedral va a llevar a cabo una nueva iniciativa que se ha anunciado este jueves y que próximamente estará disponible. Se trata de una digitalización del Santo Cáliz, ya que no es posible contemplar de cerca la reliquia porque se custodia detrás del altar de la Capilla, protegido por un cristal blindado. Para contrarrestar este inconveniente y «acercar» el Cáliz a los turistas y peregrinos que acuden a la Catedral, se ha realizado una digitalización y escaneado 3D del Santo Cáliz, con fotografías desde distintas perspectivas buscando reproducir la mayor exactitud posible.