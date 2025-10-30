Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las cinco réplicas que se han entregado, tres de ellas a parroquias de la dana. Iván Arlandis

Un cáliz para levantar la moral de tres municipios de la dana

El arzobispo de Valencia entrega réplicas de la reliquia a las parroquias de Picanya, Paiporta y La Torre, en la apertura del III Año Jubilar Eucarístico

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:54

El III Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz ha comenzado este jueves, con la misa que se ha celebrado en la Catedral de Valencia coincidiendo ... con la celebración de su fiesta anual. En esta ocasión el protagonismo, como no podía ser de otra manera, ha sido para los afectados de la dana. En concreto tres iglesias que han recibido una réplica de la reliquia por las muestras de solidaridad que han realizado a lo largo de todo este año con los ciudadanos que han necesitado ayuda. Se trata de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, de Picanya; la parroquia San Jorge Mártir, de Paiporta; y la parroquia Nuestra Señora, del barrio de la Torre.

