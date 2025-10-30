El Santo Cáliz se traslada al altar mayor de la Catedral en la apertura del III Año Jubilar Eucarístico El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, preside el acto que se celebra cada cinco años desde que el papa Francisco declaró santa a la ciudad

R. X. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 14:53 Comenta Compartir

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, presidirá esta tarde, a las 19 horas, en la Catedral la apertura del III Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz con una eucaristía que coincidirá con la celebración de su fiesta anual.

Cabe recordar que, desde que el papa Francisco concedió el Año Jubilar del Santo Cáliz en el año 2014, Valencia es ciudad santa y lo celebra cada cinco años «con el deseo de que la veneración a esta sagrada reliquia despierte en nuestra Iglesia una mayor adhesión a Jesucristo y una corriente de amor al sacramento eucarístico», señala el arzobispo.

Este Año Jubilar será una «oportunidad para repensar y fortalecer la vida eucarística de nuestras comunidades cristianas. Los cambios sociales que estamos viviendo en las últimas décadas, la aparición de nuevas formas de ocio y la nueva forma de relacionarnos han provocado una disolución evidente de la centralidad de la Eucaristía dominical en la vida de los cristianos, incluso de quienes están integrados en las estructuras pastorales de nuestras parroquias», afirma el arzobispo. Por ello, «esta puede ser una oportunidad para poner en valor este tiempo de encuentro con el Señor resucitado y con la comunidad de hermanos».

Igualmente, desde la Catedral de Valencia, junto con la Cofradía y Real Hermandad del Santo Cáliz, invitan a «vivir y participar con alegría de esta oportunidad que nos brinda la Iglesia». La concesión de un jubileo a perpetuidad y quinquenal, por parte de la Santa Sede, «es un reto y una responsabilidad al cual no podemos acostumbrarnos», señala el canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar.

Así, «cada cinco años tenemos el compromiso de poder potenciar la devoción al Santo Cáliz que nos tiene que llevar a un verdadero culto hacia la Eucaristía que es el símbolo de la entrega y lo que tenemos que hacer es vivir de la Eucaristía para hacer de nuestra vida una entrega y una donación. Mucha gente no sabe que lo tenemos aquí en Valencia por eso también es obligación y compromiso de la sociedad valenciana y de la administración fomentar esta referencia al Santo Cáliz, no solo para Valencia sino para toda la humanidad».

El III Año Jubilar Eucarístico lleva como subtítulo Cáliz de Esperanza «para estar en sintonía y continuidad con el Año Jubilar ordinario que estamos celebrando en toda la Iglesia y que culminará a finales de diciembre».

Esa esperanza «es un motivo que nos tiene que invitar a caminar hacia adelante siempre. El cristiano es aquel que nunca se para, siempre adelante con esperanza y más incluso en este primer aniversario de la dana». «Los valencianos hemos sufrido un colapso por las inundaciones y esta esperanza, este amor a la Eucaristía, esta reliquia sagrada nos tiene que invitar a caminar siempre con esperanza, siempre acompañándonos unos a otros, con ayuda, encuentro y comprensión».

A partir de enero de 2026, «empezaremos a acoger ya grupos que vengan a Valencia a visitar y venerar el Santo cáliz y como siempre la Catedral será un templo de acogida para que todos los fieles puedan rezar delante de la sagrada reliquia y sobre todo enamorarnos de la Eucaristía y del Señor», afirma.

Antes del comienzo de la misa de este jueves, que será retransmitida en streaming por el Canal Youtube de la Catedral, la reliquia será trasladada en procesión desde su capilla hasta el altar mayor de la Seo donde permanecerá durante la celebración.

Posteriormente, regresará a su capilla después de la bendición con el Santo Cáliz. La fiesta del Santo Cáliz es una de las dos celebraciones en todo el año, junto con el Oficio del Jueves Santo, en las que la sagrada reliquia sale de su capilla.

Entrega de réplicas

Como es tradición en la misa, recibirán réplicas de la reliquia entidades, instituciones y parroquias, entre ellas, este año, iglesias afectadas por la dana que también han destacado por su gran solidaridad. Entre ellas figuran la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, de Picanya; la parroquia San Jorge Mártir, de Paiporta; y la parroquia Nuestra Señora, del barrio de la Torre.

Igualmente, el arzobispo entregará réplicas a la parroquia de San Pedro Apóstol, de La Pobla Llarga, y a la parroquia de San Vicente Mártir, de Guadassuar.

Para la celebración eucarística, la Coral Catedralicia, bajo la dirección de Luis Garrido, y con el organista Pablo Márquez, interpretará las siguientes piezas: Introito: «Misericordias Domini» , de H. J. Botor; Kyrie y Gloria Missa «in Onore S. Agostino», de Agostino Donini; en el Ofertorio: «Calix benedictionis», de Francisco Cabo; Sanctus y Agnus Dei Missa «Todas las gentes», de José Climent; en la Comunión: «El misterio de la Fe», de Francisco Morera y, al final, «Gozos al Santo Cáliz», de José Climent. Y como canto de entrada, se cantarán los «Laudes Regiae», letanías de los santos.