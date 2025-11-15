Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen reciente del aeropuerto de Valencia Iván Arlandis

El aeropuerto de Valencia ya supera los 10 millones de pasajeros y se pone a tiro de batir su récord de 2024

La terminal de Manises encadena otro octubre al alza y acumula un crecimiento anual del 8,2%, mientras el Consell insiste en que la ampliación «ya es urgente»

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

El aeropuerto de Valencia ha cruzado este octubre la barrera de los 10 millones de pasajeros en 2025, algo que el año pasado no ... ocurrió hasta noviembre, y se coloca a un paso de batir su mejor registro histórico: los 10,81 millones de viajeros con los que cerró 2024. Según los datos difundidos por Aena, Manises suma 10.083.151 pasajeros entre enero y octubre, un 8,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

