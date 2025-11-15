El aeropuerto de Valencia ya supera los 10 millones de pasajeros y se pone a tiro de batir su récord de 2024

El aeropuerto de Valencia ha cruzado este octubre la barrera de los 10 millones de pasajeros en 2025, algo que el año pasado no ... ocurrió hasta noviembre, y se coloca a un paso de batir su mejor registro histórico: los 10,81 millones de viajeros con los que cerró 2024. Según los datos difundidos por Aena, Manises suma 10.083.151 pasajeros entre enero y octubre, un 8,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Y es que el pasado mes la terminal alcanzó 1.093.461 viajeros, un 8,1% de incremento interanual, consolidando por segundo año consecutivo la capacidad del aeropuerto para superar el millón de pasajeros fuera de la temporada alta. Un dato que mantiene a Valencia como el octavo aeropuerto de España en tráfico de usuarios.

Un crecimiento que también se ve reflejado en el número de operaciones: 8.405 vuelos en octubre (+2,6%) y 78.779 en el acumulado del año (+6,4), lo que sitúa a Manises como séptimo aeropuerto del país en número de movimientos.

Por otro lado, el comportamiento del aeropuerto mantiene una ventaja clara respecto a 2024. En octubre del año pasado, Valencia ya celebró su primer octubre por encima del millón de viajeros, con 1.011.445 pasajeros, y cerró el ejercicio con un máximo histórico. Ahora, esa marca se supera con holgura, lo que anticipa un final de año por encima de los 11 millones de usuarios si se mantiene la tendencia de otoño.

Sin embargo, ese vuelo de buenas noticias no deja de traer su contraparte, y es la necesidad de ampliar la infraestructura. A este respecto, la consellera de Turismo, Marián Cano ya alertó el pasado mes de que el aeropuerto de Valencia «ya funciona por encima de su capacidad técnica», ante lo que reclamó al Gobierno central que acelere «urgentemente» la ampliación de la terminal: «Somos un destino cada vez más demandado y esta infraestructura está al límite. Las obras son urgentes si queremos mantener competitividad», insistió.

Cano recordó, además, que el 76% del tráfico de Manises procede del extranjero y que la presión del turismo internacional seguirá aumentando si no se amplía el aeropuerto. Con el ritmo actual, Valencia cerrará 2025 con un nuevo récord y una terminal más tensionada que nunca, lo que mete aún más presión a la decisión sobre su futura ampliación.