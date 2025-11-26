Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 26 de noviembre de 2025

Un policía entra en la clínica con una caja.

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 26 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

La Policía registra la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia

El Ayuntamiento solicita a LaLiga cambiar el horario del Valencia-Sevilla que coincide con el Maratón

