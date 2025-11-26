El Ayuntamiento solicita a LaLiga cambiar el horario del Valencia-Sevilla que coincide con el Maratón

El próximo 7 de diciembre puede ser un día de caos en la ciudad de Valencia. De hecho, si no hay cambios, y tienen pensado ... coger el coche para moverse por la zona céntrica, mejor piensen otra alternativa, puesto que ese domingo Valencia estará repleta de gente debido a que se acogen varios masivos eventos deportivos que encima se solapan en horarios.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich realizará su edición de 2025 desde las ocho de la mañana hasta bien pasado el mediodía, cuando se cierre el paso al último corredor en torno a las tres de la tarde. Justo una hora antes de la programada disputa del partido de fútbol entre el Valencia y el Sevilla, que LaLiga acotó en la franja de las 16:15 horas.

Mestalla, que está cercano al recorrido por el que pasarán miles y miles de corredores de la prueba de los 42 kilómetros, estará preparándose para acoger un partido de alta tensión y rivalidad entre dos aficiones que no se llevan particularmente bien. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, se entiende pues que el Valencia ya se haya puesto en contacto con LaLiga para proponer un cambio de horario, algo que aliviaría el caos que se puede generar en la ciudad, aunque la patronal inicialmente se ha negado.

Es por ello que este miércoles, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha mandado una carta al presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresando su preocupación por la situación, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. «Estimado presidente, me gustaría trasladarle la preocupación por el partido del Valencia CF-Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas, dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se va a celebrar ese mismo día», dice la alcaldesa.

«Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario», asegura la edil.

«Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón. La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla, ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15 horas. Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previso», sentencia Catalá.