Los jugadores del Valencia, en Mestalla tras ganar al Levante. Iván Arlandis

El Ayuntamiento solicita a LaLiga cambiar el horario del Valencia-Sevilla que coincide con el Maratón

María José Catalá se ha puesto en contacto con Javier Tebas para encontrar una solución a un problema que puede colapsar la ciudad al albergar dos grandes eventos deportivos que se solapan

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:43

Comenta

El próximo 7 de diciembre puede ser un día de caos en la ciudad de Valencia. De hecho, si no hay cambios, y tienen pensado ... coger el coche para moverse por la zona céntrica, mejor piensen otra alternativa, puesto que ese domingo Valencia estará repleta de gente debido a que se acogen varios masivos eventos deportivos que encima se solapan en horarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

