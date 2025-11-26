Tárrega: «En ningún momento la plantilla ha tenido problemas con Corberán»

Marc Escribano Paterna Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

El Valencia sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Paterna su próximo partido de Liga, el de este lunes ante el Rayo Vallecano (21 horas), pero ha sido este miércoles cuando uno de los protagonistas de la plantilla blanquinegra ha tomado la palabra en sala de prensa. César Tárrega atendió a los medios de comunicación y habló de su temporada a nivel personal y de la actualidad del club de Mestalla.

Nota del primer tercio de temporada

«Es mejorable, pero hemos atravesado una racha un poco negativa. Creo que tenemos que mejorar fuera de casa y conseguir más puntos, pero sí que es cierto que la dinámica ha cambiado en el juego en los últimos partidos y se ha visto reflejado».

Fichajes en invierno

«Confío en esta plantilla, la dinámica está cambiando y tenemos plantilla suficiente como para competir y mirar hacia arriba. Cualquier refuerzo, bienvenido sea, porque será para ayudar al equipo».

Cambio de sistema

«Hemos entrenado ambas opciones y venimos haciendo salida de tres con Pepelu, que nos facilita el tener los laterales más altos y teniendo más profundidad. Trabajamos las dos opciones y nos sentimos cómodos con ambas, es bueno tener alternativas».

Reponerse de los errores, como el del Betis

«Tenemos que convivir con el error, sí que es cierto que jode bastante que un error acabara en el gol. Hay que trabajar en el nivel físico y táctico, pero también en el psicológico para convivir con el error, que tenemos que convivir con él en el día a día».

Cómo preparar el siguiente partido fuera de casa

«Tenemos que empezar a sumar fuera de casa e ir partido a partido, para ver a dónde eso nos lleva. Como deber tenemos que empezar a puntuar fuera de casa, que es un debe esta temporada».

Cambio de pareja de Mosquera a Diakhaby o Copete

«Cada uno tiene sus cualidades y sus virtudes, me siento cómodo con cualquiera de los tres. Mosquera aportaba unas cosas que le han llevado a dónde está, y me alegro mucho por él, tanto con Copete como con Diakhaby me siento muy cómodo y nos estamos compenetrando bien últimamente».

Salida de balón desde atrás

«No lo considero como un cambio de sistema, porque ya lo teníamos trabajado desde el primer día que llegó el míster. El año pasado trabajábamos esa salida de tres con el lateral corto, en ese caso Foulquier, pero tenemos alternativas para atacar al rival de la mejor manera».

El objetivo real del Valencia

«Voy de la mano de mis compañeros y lo que ha dicho el club, tenemos que ir partido a partido, tenemos una plantilla muy competitiva y más allá de eso competir y dar una buena imagen en cada partido y ojalá conseguir los tres puntos».

Críticas a Copete

«Copete desde el primer día ha demostrado que es un gran profesional y un gran jugador, nos llevamos muy bien a nivel personal, y pienso que al principio de la temporada se le metió un nivel de presión innecesario, porque siempre en los entrenamientos y en los partidos se deja el alma y es un competidor nato. Quiere lo mejor para el equipo y dar las máximas alegrías a la afición».

Qué ha cambiado en el Valencia

«A principio de temporada nos costaba sobre todo buscar la continuidad que podía ser tanto en el juego como en los resultados, ahora parece que hemos dado con la tecla con esa salida de tres con Pepelu atrás. Nos sentimos cómodos con el balón e igual a principio de temporada nos costaba más y no estábamos tan frescos. Hemos cambiado la dinámica y a partir de ahí, a seguir creciendo».

Rumores de fractura de vestuario

«La verdad es que desde el primer momento me quedé un poco asombrado, porque es que en ningún momento la plantilla ha tenido ningún problema con el entrenador, estamos a muerte con él. Hemos estado siempre con esa calma, con la unión que nos caracteriza, y más allá de lo que se pueda decir, seguimos trabajando como grupo».

Relación con Corberán

«Mi relación con el míster es muy buena, porque me ha dado la confianza para disfrutar de todos estos minutos. Yo me siento muy contento y le doy las gracias a él y a su cuerpo técnico, porque he crecido mucho como futbolista desde que llegó. La relación con Mestalla en momentos donde no van bien las cosas es normal que la gente esté un poco más descontenta, pero nosotros salimos al campo a darlo todo y a que la gente salga orgulloso del equipo. Al final es inevitable escucharlo y lo oímos, a pesar de estar concentrados, pero ese runrún suena. En el nivel de élite que estamos, tenemos que estar preparados para jugar con ello, por eso trabajamos para que en vez de silbar la gente apoye al equipo».

Molestias físicas

«Contra el Betis tuve un golpe en la rodilla y tuve que parar un tiempo, pero más allá de eso, alguna sobrecarga pequeñita pero nada importante».