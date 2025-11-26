Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera
Uno de los ladrones cuando bajaba por la fachada. LP

Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia

Dos patrullas de la Policía Local se desplazaron con urgencia a la calle de Dalt y lograron arrestar a los tes individuos

S. V.

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:02

La Policía Local de Valencia ha detenido a tres individuos que fueron sorprendidos escalando la fachada de un edificio en el barrio de Ciutat Vella. Los hechos ocurrieron sobre las 04:15 horas del pasado viernes, cuando la sala 092 alertó a varias patrullas para que se dirigieran a la calle Hostal de Morella, donde varios testigos habían observado a individuos trepando por la fachada de un inmueble.

Dos patrullas de la Comisaría de Proximitat de Ciutat Vella se desplazaron al lugar e interceptaron a dos personas, que estaban haciendo señas a un hombre que estaba en el balcón del primer piso de un edificio cercano. Una patrulla retuvo a los sospechosos y la otra se dirigió al edificio. Al ver a los agentes, la persona que estaba trepando por el balcón se introdujo en la vivienda por la puerta del balcón, que estaba abierta. En un principio el sospechoso se negó a salir de la vivienda, pero los agentes consiguieron que saliera de ella.

Según han podido saber los policías, al llegar las patrullas los tres sospechosos estaban intentando robar en la vivienda, a la cual accedieron a través de la fachada. Por tales hechos se procedió a la detención de dos hombres y una mujer, acusados de un presunto delito de robo con fuerza. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en la Inspección Central de Guardia.

