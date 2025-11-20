Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este jueves 20 de noviembre de 2025

Redacción Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:24 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 20 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- El tramo de corredor mediterráneo entre la Comunitat y Cataluña solo tiene un 21% de las obras ejecutadas

- Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

- Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

- La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

- Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.