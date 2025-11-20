Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves cae en un municipio valenciano y otras 13 localidades

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 20 de noviembre de 2025

Redacción

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 20 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- El tramo de corredor mediterráneo entre la Comunitat y Cataluña solo tiene un 21% de las obras ejecutadas

- Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

- Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

- La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

- Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  5. 5 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  10. 10

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana