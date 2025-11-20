Un juez paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Frenazo a la aspiración de la Generalitat de que el museo de Sorolla de la Hispanic Society esté en marcha en el segundo semestre del ... próximo año. El proyecto ha sufrido el primer varapalo con la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de suspender de forma cautelar el procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones. El Col.legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV), tal como avanzó LAS PROVINCIAS, interpuso el pasado 22 de octubre un recurso en materia de contratación. Este organismo decidió impugnar la licitación y los pliegos, y ahora el tribunal toma esta decisión de forma cautelar mientras lo resuelve.

El fallo judicial se produce justo cuando el proceso burocrático debía experimentar un relevante avance. Este jueves se ha reunido por primera vez la mesa de contratación que debe adjudicar las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Correos de Valencia. Se debía abrir el sobre administrativo para conocer públicamente las empresas que optan a la reforma del palacio. El orden del día de la sesión de hoy contemplaba la apertura del sobre administrativo. Han concurrido dos UTE al proyecto: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects. Sin embargo, este procedimiento ha quedado en el aire y la propia reunión, suspendida a la espera de la resolución del recurso.

Los arquitectos de la Comunitat fundamentaron su petición judicial en la «la reducción del plazo de ejecución como un criterio de calidad arquitectónica, desnaturalizando la valoración técnica y vulnerando los principios de proporcionalidad, calidad e igualdad, al otorgarse una ponderación insuficiente al concepto de calidad arquitectónica». Así constaba en el mencionado recurso al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS. A juicio del órgano colegiado hay «una ponderación insuficiente de la calidad arquitectónica» unida a la «priorización de criterios ajenos al diseño y la técnica arquitectónica».

Este organismo reclamaba la nulidad del proceso iniciado el pasado 1 de octubre con el anuncio de la licitación del contrato para la redacción del proyecto y dirección de la obra para rehabilitar el Palacio de Comunicaciones. Una vez alcanzado el acuerdo con la Hispanic Society of America para traer unas 220 obras a Valencia, la Generalitat decidió destinar algo más de 17 millones de euros para convertir el antiguo edificio de Correos en un enorme espacio destinado a Joaquín Sorolla. Este era el primer pellizco económico para llevar a cabo un proyecto desarrollado en tres pisos, además de una parte de la planta baja para el acceso (en total cerca de 9.500 metros cuadrados).

Lo que exigen los arquitectos con la presentación del recurso es la nulidad del procedimiento y el inicio de uno nuevo desde cero. El pliego de condiciones publicado por la Generalitat estableció un periodo máximo de dos meses para los informes previos, revisión, levantamiento planimétrico, redacción del proyecto básico, intervención arqueológica y proyecto de actividad. Posteriormente, hay hasta cuatro meses para la redacción del proyecto de ejecución con la memoria final de intervención. El COACV propone otros plazas: un mínimo de cuatro mees para la fase 1 y ocho meses para la fase 2.

La licitación presentada en octubre tenía un precio máximo de 1.952.735 euros y legalmente establecía unos plazos que podían dilatar la apertura del nuevo espacio dedicado a Sorolla en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta 2027. Sin embargo, la vocación del Gobierno autonómico es abrir en el segundo semestre de 2026, por lo que el propio pliego contemplaba bonificaciones para las propuestas que redujeran los plazos. Ahora el proyecto en el Palacio de Comunicaciones, catalogado como Bien de Relevancia Local, queda momentáneamente en el aire. ¿Qué retraso supondrá el recurso de los arquitectos? Pues depende. Primero, de lo que tarde el tribunal en decidir. Y después, lógicamente, del dictamen: si es favorable a la Generalitat o, por el contrario, debe reiniciar todo el proceso burocrático.