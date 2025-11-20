Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Edificio donde se habilitará el futuro museo de Sorolla en Valencia. JL BORT

Un juez paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

El colectivo había impugnado la licitación y los pliegos para la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones, donde irán las obras de la Hispanic Society

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Frenazo a la aspiración de la Generalitat de que el museo de Sorolla de la Hispanic Society esté en marcha en el segundo semestre del ... próximo año. El proyecto ha sufrido el primer varapalo con la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de suspender de forma cautelar el procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones. El Col.legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV), tal como avanzó LAS PROVINCIAS, interpuso el pasado 22 de octubre un recurso en materia de contratación. Este organismo decidió impugnar la licitación y los pliegos, y ahora el tribunal toma esta decisión de forma cautelar mientras lo resuelve.

