Firma del convenito entre la Generalitat y la Hispanic Society en el antiguo edificio de Correos. efe

La Generalitat destina los dos primeros millones para el futuro museo de Sorolla en Valencia

El Gobierno valenciano licita la redacción del proyecto y la dirección de las obras para adecuar el antiguo Edificio de Correos, en el que se invertirán más de 17 millones | El Consell premiará a los candidatos que acorten los plazos legales para que las obras de la Hispanic Society sean visibles el segundo semestre de 2026

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:00

Nuevo paso, y este definitivo, para que el museo de Joaquín Sorolla en el centro de Valencia sea una realidad en el segundo semestre de ... 2026. La Generalitat ya ha sacado a concurso el primer contrato, por algo menos de dos millones, para iniciar los preparativos para el desembarco de más de 220 obras del pintor de la luz, propiedad de la Hispanic Society of America (HSA). Si hace unos días se hizo público el convenio entre el Gobierno valenciano y la entidad de Nueva York, que incluye un inventario de algunas de las piezas que pueden cruzar el Atlántico, ahora se han licitado una importante parte de las actuaciones para adecuar el Palacio de Comunicaciones.

