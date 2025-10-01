La Generalitat destina los dos primeros millones para el futuro museo de Sorolla en Valencia

Nuevo paso, y este definitivo, para que el museo de Joaquín Sorolla en el centro de Valencia sea una realidad en el segundo semestre de ... 2026. La Generalitat ya ha sacado a concurso el primer contrato, por algo menos de dos millones, para iniciar los preparativos para el desembarco de más de 220 obras del pintor de la luz, propiedad de la Hispanic Society of America (HSA). Si hace unos días se hizo público el convenio entre el Gobierno valenciano y la entidad de Nueva York, que incluye un inventario de algunas de las piezas que pueden cruzar el Atlántico, ahora se han licitado una importante parte de las actuaciones para adecuar el Palacio de Comunicaciones.

Tres pisos, además de una parte de la planta baja para el acceso (en total cerca de 9.500 metros cuadrados), albergarán un proyecto que además dará espacio a otras exposiciones y sala de conciertos, entre otras propuestas. Para ello se prevé una inversión de algo más de 17,3 millones de euros, de los cuales se ha sacado a concurso público el primer pellizco: el correspondiente a la redacción del proyecto y a la dirección de la obra.

La licitación, con un precio máximo de 1.952.735 euros, ya figura en la plataforma de contratación del Estado e incluye el proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad, proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, y la dirección de las obras. Un aspecto importante que se incluye en el pliego es el de las bonificaciones para las propuestas que reduzcan los plazos que legalmente se deben establecer y que podrían retrasar la apertura del espacio de Sorolla en Valencia a 2027. La Generalitat, no obstante, tiene en su hoja de ruta ese segundo semestre como fecha para que las obras puedan ser contempladas por valencianos y turistas. En manos del Gobierno autonómico ya hay informes de gestores de arte que apuntan a que el proyecto convertirá la ciudad en referente cultural a nivel internacional.

Así, el presupuesto de la licitación prevé el pago de los casi dos millones de euros en tres plazos. En 2006, se abonarán 812.337 euros, que son el 80 % de la fase de redacción. En 2027 habrá una partida de 1.093.531 para el 20% restante, el 90% de la dirección de obra y el 5% por su certificación final. En 2028, la empresa adjudicataria recibirá 46.865,64 euros por el resto de la dirección de obra. Este dinero corresponde a la garantía que establece la ley, que también puede ser sufragada hasta un año después de la entrega de obra. Estos plazos no implican que el Palacio de Comunicaciones no vaya a abrir hasta 2027, ni que el museo vaya a estar en marcha en convivencia de los obreros, algo impensable teniendo en cuenta que se van a exponer obras de arte.

La Generalitat confía en adjudicar la actuación a una empresa que proponga una sensible reducción de los plazos. El pliego de condiciones establece un periodo máximo de dos meses para los informes previos, revisión, levantamiento planimétrico, redacción del proyecto básico, intervención arqueológica y proyecto de actividad. Posteriormente, hay hasta cuatro meses para la redacción del proyecto de ejecución con la memoria final de intervención. Finalmente, el periodo tope para la ejecución de las obras es de nueve meses.

Mientras tanto, el proyecto ya rueda con la puesta en marcha de la Fundación, donde Blanca Pons Sorolla, la bisnieta del pintor, tendrá un papel decisivo en la elección de qué obras llegan finalmente a Valencia, previsiblemente como directora artística de la nueva institución. Según se dijo en la firma del convenio entre la Generalitat y a HSA, la estimación es que las primeras piezas desembarquen en la capital del Turia a lo largo de este mes de octubre de 2025. El acuerdo se prevé para un largo plazo, al menos 15 años, con un canon por parte del Consell de unos 1,3 millones, con incremento del IPC cada ejercicio.

En cuanto al Palacio de Telecomunicaciones, hay que recordar que se trata de un edificio catalogado como Bien de Relevancia Local. La actuación para albergar el espacio Sorolla en Valencia supone una oportunidad para adecuarlo a la normativa actual en materia de climatización, electricidad, protección contra incendios, telecomunicaciones o control de accesos, entre otros aspectos.