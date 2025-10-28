Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O
Logo Patrocinio
El exterior del Palacio de las Comunicaciones de Valencia. J. L. BORT

Los arquitectos piden la suspensión del concurso para adecuar el edificio de Correos de Valencia como museo para la Hispanic

El colegio de profesionales de la Comunitat interpone un recurso que pide impugnar la convocatoria de la reforma del edificio que albergará obras de Sorolla | Los arquitectos lamentan que el pliego de condiciones no valora la calidad arquitectónica de los posibles proyectos y tildan de «falta de idoneidad» la celeridad de los plazos de ejecución

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 13:21

Comenta

La transformación del edificio de Correos en sede europea de la Hispanic Society of America (HSA) encuentra el primer tropezón en su corta andadura. La Generalitat Valenciana anunció la licitación del proyecto ... de redacción y la dirección de las obras del inmueble de la plaza del Ayuntamiento, donde se ubicará la colección de obras de Sorolla en manos de la entidad neoyorquina, el pasado 1 de octubre. A los pocos días de analizar la convocatoria (cuyo nombre completo es 'Redacción de proyecto básico, de ejecución y de actividad, estudio de seguridad y salud, proyectos de instalaciones, así como la dirección de obra, dirección de ejecución, de instalaciones, control de calidad y coordinación en materia de seguridad y salud del proyecto de rehabilitación del Palacio de Comunicaciones de València), el Col.legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV) solicita la suspensión la adjudicación. Ha presentado un recurso impugnando el concurso con fecha de 22 de octubre de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  6. 6

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  7. 7

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  8. 8

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10

    Situación insostenible para Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los arquitectos piden la suspensión del concurso para adecuar el edificio de Correos de Valencia como museo para la Hispanic

Los arquitectos piden la suspensión del concurso para adecuar el edificio de Correos de Valencia como museo para la Hispanic