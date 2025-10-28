Los arquitectos piden la suspensión del concurso para adecuar el edificio de Correos de Valencia como museo para la Hispanic

La transformación del edificio de Correos en sede europea de la Hispanic Society of America (HSA) encuentra el primer tropezón en su corta andadura. La Generalitat Valenciana anunció la licitación del proyecto ... de redacción y la dirección de las obras del inmueble de la plaza del Ayuntamiento, donde se ubicará la colección de obras de Sorolla en manos de la entidad neoyorquina, el pasado 1 de octubre. A los pocos días de analizar la convocatoria (cuyo nombre completo es 'Redacción de proyecto básico, de ejecución y de actividad, estudio de seguridad y salud, proyectos de instalaciones, así como la dirección de obra, dirección de ejecución, de instalaciones, control de calidad y coordinación en materia de seguridad y salud del proyecto de rehabilitación del Palacio de Comunicaciones de València), el Col.legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV) solicita la suspensión la adjudicación. Ha presentado un recurso impugnando el concurso con fecha de 22 de octubre de 2022.

El COACV recurre a este procedimiento en «defensa de los intereses profesionales de los arquitectos colegiados». La entidad colegiada ofrece una batería de argumentos para justificar su recurso. Así, solicita la suspensión del proyecto de rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones porque el pliego de condiciones considera «la reducción del plazo de ejecución como un criterio de calidad arquitectónica, desnaturalizando la valoración técnica y vulnerando los principios de proporcionalidad, calidad e igualdad, al otorgarse una ponderación insuficiente al concepto de calidad arquitectónica», según consta en el recurso al que ha accedido LAS PROVINCIAS. A juicio del órgano colegiado hay «una ponderación insuficiente de la calidad arquitectónica» unida a la «priorización de criterios ajenos al diseño y la técnica arquitectónica».

Los arquitectos valencianos solicitan la nulidad del procedimiento por «insuficiencia e irrazonabilidad de los plazos de redacción de la documentación técnica, incompatibles con la naturaleza y complejidad del objeto contractual». Ante esa «falta de idoneidad de los plazos de ejecución de los trabajos», consideran que se incorporen requisitos cualitativos en los que los concurrentes presenten «acreditación de experiencia específica en rehabilitación de bienes patrimoniales protegidos» y «valoración de proyectos de rehabilitación integral, restauración o adecuación funcional de edificios catalogados».

El COACV considera que el concurso tal y como está presentado por la Generalitat Valenciana «limita injustificadamente la concurrencia de arquitectos» y lamenta la «fijación incorrecta y no justificada del precio del contrato en relación con los honorarios profesionales», algo que, según se detalla en el escrito, «afecta a las condiciones económicas del ejercicio profesional de los arquitectos».